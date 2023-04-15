Poco F5 çıkışa hazır: 120Hz OLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci ve 5000 mAh pil

Poco F5, Endonezya'nın NBTC kurumu ve Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından onaylandı. Bu da akıllı telefonun bu ay içerisinde piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Söylentilere göre cihaz Redmi Note 12 Turbo'nun bir kopyası olacak.
Poco F5 neler sunacak?
Poco F5 için 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran ve Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci konuşuluyor. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 64 MP ana sensörlü üçlü arka kamera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve IP53 koruması da netleşen detaylar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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