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    Poco F5 çıkışa hazır: 120Hz OLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci ve 5000 mAh pil

    Poco markasının yeni akıllı telefonu için geri sayım başladı. Sertifikasyon kurumlarının onayını alan Poco F5'in bu ay içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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    Poco F5 duyuruya hazır: Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin global pazara sunmak için Poco F5 üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde yazmıştık. Görünüşe bakılırsa akıllı telefonun çıkışı çok yakın. Sertifikasyon sürecinden geçen cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    Poco F5, Endonezya'nın NBTC kurumu ve Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından onaylandı. Bu da akıllı telefonun bu ay içerisinde piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Söylentilere göre cihaz Redmi Note 12 Turbo'nun bir kopyası olacak.

    Poco F5 neler sunacak?

    Poco F5 için 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran ve Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci konuşuluyor. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 64 MP ana sensörlü üçlü arka kamera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve IP53 koruması da netleşen detaylar arasında.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

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