Poco F5 için tarih belli oldu: Nisan başında geliyor

91Mobiles internet sitesinin haberine göre Poco F5, 6 Nisan'da tanıtılacak. Çinli marka lansmanı önümüzdeki ayın ilk haftasında yapmayı planladığına göre cihazla ilgili detayların önümüzdeki günlerde yavaş yavaş açıklanmasını bekleyebiliriz.
Poco F5 neler sunacak?
Poco F5'in 120 Hz tazeleme hızı, 1.400 nit'e kadar parlaklık, HDR10+ desteği ve 1920 Hz PWM karartma özelliklerine sahip 6.67 inç AMOLED QHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacak.
Akıllı telefonun arka panelinde 50 + 8 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Bunlara ek olarak Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil ve Android 13 de konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)