Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Poco X5 serisini tanıtan Xiaomi şimdi de Poco F5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakında çıkacak akıllı telefonun "amiral gemisi katili" lakabını kazanan ve büyük beğeni toplayan selefi Poco F4'ün mirasını devam ettirmesi bekleniyor.

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91Mobiles internet sitesinin haberine göre Poco F5, 6 Nisan'da tanıtılacak. Çinli marka lansmanı önümüzdeki ayın ilk haftasında yapmayı planladığına göre cihazla ilgili detayların önümüzdeki günlerde yavaş yavaş açıklanmasını bekleyebiliriz.

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Poco F5 neler sunacak?

Poco F5'in 120 Hz tazeleme hızı, 1.400 nit'e kadar parlaklık, HDR10+ desteği ve 1920 Hz PWM karartma özelliklerine sahip 6.67 inç AMOLED QHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacak.

Akıllı telefonun arka panelinde 50 + 8 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Bunlara ek olarak Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil ve Android 13 de konuşuluyor.

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Poco F5 için tarih belli oldu: Nisan başında geliyor