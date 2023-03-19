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    Poco F5 için tarih belli oldu: Nisan başında geliyor

    Poco markasının merakla beklenen yeni akıllı telefonunun çıkış tarihi sızdırıldı. Şirketin yeni amiral gemisi katili modeli önümüzdeki ayın ilk haftasında resmiyet kazanacak.
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    Poco F5 için tarih belli oldu: Nisan başında geliyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Poco X5 serisini tanıtan Xiaomi şimdi de Poco F5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakında çıkacak akıllı telefonun "amiral gemisi katili" lakabını kazanan ve büyük beğeni toplayan selefi Poco F4'ün mirasını devam ettirmesi bekleniyor.

    91Mobiles internet sitesinin haberine göre Poco F5, 6 Nisan'da tanıtılacak. Çinli marka lansmanı önümüzdeki ayın ilk haftasında yapmayı planladığına göre cihazla ilgili detayların önümüzdeki günlerde yavaş yavaş açıklanmasını bekleyebiliriz.

    Poco F5 için tarih belli oldu: Nisan başında geliyor Tam Boyutta Gör

    Poco F5 neler sunacak?

    Poco F5'in 120 Hz tazeleme hızı, 1.400 nit'e kadar parlaklık, HDR10+ desteği ve 1920 Hz PWM karartma özelliklerine sahip 6.67 inç AMOLED QHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacak.

    Akıllı telefonun arka panelinde 50 + 8 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Bunlara ek olarak Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil ve Android 13 de konuşuluyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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