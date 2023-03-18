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    Huawei Enjoy 60'ın posteri ortaya çıktı: 6.000 mAh pil ve 48 MP kamerayla geliyor

    Huawei önümüzdeki hafta Enjoy serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekleyecek. Enjoy 60 adı altında çıkış yapacak modelin tasarımını ve temel özelliklerini gösteren bir poster yayınlandı.
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    Huawei Enjoy 60 geliyor: 6.000 mAh pil ve 48 MP kamera Tam Boyutta Gör
    Huawei yakında Enjoy serisine yeni bir akıllı telefon eklemeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa Huawei Enjoy 60 adı verilen cihaz, amiral gemisi Huawei P60 serisi ile birlikte 23 Mart'ta duyurulacak. Lansman öncesinde akıllı telefonla ilgili bazı detaylar netleşti.

    Yeni modelin tasarımını ve bazı özelliklerini açığa çıkaran resmi teaser görseli internete düştü. Tanıtım posterine göre, Huawei Enjoy 60 iki büyük kamera modülüne ev sahipliği yapan hafif kavisli bir arka panele sahip olacak. Render telefonun birkaç temel özelliğini daha öğrenmemizi sağlıyor.

    Huawei Enjoy 60 geliyor: 6.000 mAh pil ve 48 MP kamera Tam Boyutta Gör

    Huawei Enjoy 60 hakkında bilinenler

    Posterde cihazın 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 48 megapiksel ana kamera ve HarmonyOS 3.0 işletim sistemiyle geleceği yazıyor. Daha önce Huawei Enjoy 60'ın siyah, altın ve mavi olmak üzere üç renkte sunulacağı bildirilmişti. Telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı ile sunulacak.

    Cihazın 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.75 inç LCD ekran taşıyacağı söyleniyor. Damla çentikli tasarımla karşımıza çıkması beklenen Huawei Enjoy 60'ın giriş seviyesi Kirin 710A yonga seti içereceği de gelen haberler arasında.

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    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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