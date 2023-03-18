Huawei Enjoy 60'ın posteri ortaya çıktı: 6.000 mAh pil ve 48 MP kamerayla geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei yakında Enjoy serisine yeni bir akıllı telefon eklemeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere bakılırsa Huawei Enjoy 60 adı verilen cihaz, amiral gemisi Huawei P60 serisi ile birlikte 23 Mart'ta duyurulacak. Lansman öncesinde akıllı telefonla ilgili bazı detaylar netleşti.

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Yeni modelin tasarımını ve bazı özelliklerini açığa çıkaran resmi teaser görseli internete düştü. Tanıtım posterine göre, Huawei Enjoy 60 iki büyük kamera modülüne ev sahipliği yapan hafif kavisli bir arka panele sahip olacak. Render telefonun birkaç temel özelliğini daha öğrenmemizi sağlıyor.

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Huawei Enjoy 60 hakkında bilinenler

Posterde cihazın 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 48 megapiksel ana kamera ve HarmonyOS 3.0 işletim sistemiyle geleceği yazıyor. Daha önce Huawei Enjoy 60'ın siyah, altın ve mavi olmak üzere üç renkte sunulacağı bildirilmişti. Telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı ile sunulacak.

Cihazın 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.75 inç LCD ekran taşıyacağı söyleniyor. Damla çentikli tasarımla karşımıza çıkması beklenen Huawei Enjoy 60'ın giriş seviyesi Kirin 710A yonga seti içereceği de gelen haberler arasında.

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Huawei Enjoy 60 geliyor: 6.000 mAh pil ve 48 MP kamera