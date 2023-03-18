Huawei Enjoy 60'ın posteri ortaya çıktı: 6.000 mAh pil ve 48 MP kamerayla geliyor

Yeni modelin tasarımını ve bazı özelliklerini açığa çıkaran resmi teaser görseli internete düştü. Tanıtım posterine göre, Huawei Enjoy 60 iki büyük kamera modülüne ev sahipliği yapan hafif kavisli bir arka panele sahip olacak. Render telefonun birkaç temel özelliğini daha öğrenmemizi sağlıyor.
Huawei Enjoy 60 hakkında bilinenler
Posterde cihazın 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 48 megapiksel ana kamera ve HarmonyOS 3.0 işletim sistemiyle geleceği yazıyor. Daha önce Huawei Enjoy 60'ın siyah, altın ve mavi olmak üzere üç renkte sunulacağı bildirilmişti. Telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı ile sunulacak.
Cihazın 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.75 inç LCD ekran taşıyacağı söyleniyor. Damla çentikli tasarımla karşımıza çıkması beklenen Huawei Enjoy 60'ın giriş seviyesi Kirin 710A yonga seti içereceği de gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)