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    Anlık Bildirim

    Poco F6’nın Deadpool özel sürümü tanıtıldı

    Xiaomi’nin alt markalarından biri olan POCO, yeni bir iş birliğine imza attı. Firma, Hindistan’da Poco F6’nın Deadpool & Wolverine özel sürümünü resmen tanıttı.
    Poco F6 Deadpool Edition Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin alt markalarından biri olarak kurulan POCO, geçtiğimiz yıllarda başarılı bir telefon markası olmayı başardı. Bugüne kadar birçok uygun fiyatlı akıllı telefon ve aksesuar tanıtan firma, dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. İşte karşınızda POCO F6 Special Limited Edition.

    POCO F6 Deadpool Special Edition tanıtıldı

    Geçtiğimiz günlerde POCO Hindistan Başkanı Himanshu Tandon’un yeni POCO F6 versiyonuna işaret etmesinin ardından firma, POCO F6’nın Deadpool & Wolverine özel sürümünü resmen duyurdu. Kırmızı tasarımı ile dikkat çeken telefon, arkasında Deadpool ve Wolverine karakterlerine yer veriyor. Cihazın çift kamera sisteminin yanındaki LED Flash ise Deadpool’un logosu ile şekillendirilmiş. Snapdragon 8 Gen 3s yonga setinden güç alan telefon, fiyat performansı ile orta seviyede rekabetçi bir cihaz olmaya devam ediyor.

    POCO’nun yeni telefonu dikkat çekici olsa da bu telefonun plastik gövdeli POCO F6 olduğunu hatırlatalım. Firma, maalesef Marvel ile ortaklığını POCO F6 Pro için de kullanmamış. Poco F6'nın sınırlı sürümü, Hindistan’da Flipkart üzerinden 7 Ağustos’ta yaklaşık 358$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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