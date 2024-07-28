Poco F6’nın Deadpool özel sürümü tanıtıldı

POCO F6 Deadpool Special Edition tanıtıldı
Geçtiğimiz günlerde POCO Hindistan Başkanı Himanshu Tandon’un yeni POCO F6 versiyonuna işaret etmesinin ardından firma, POCO F6’nın Deadpool & Wolverine özel sürümünü resmen duyurdu. Kırmızı tasarımı ile dikkat çeken telefon, arkasında Deadpool ve Wolverine karakterlerine yer veriyor. Cihazın çift kamera sisteminin yanındaki LED Flash ise Deadpool’un logosu ile şekillendirilmiş. Snapdragon 8 Gen 3s yonga setinden güç alan telefon, fiyat performansı ile orta seviyede rekabetçi bir cihaz olmaya devam ediyor.
POCO’nun yeni telefonu dikkat çekici olsa da bu telefonun plastik gövdeli POCO F6 olduğunu hatırlatalım. Firma, maalesef Marvel ile ortaklığını POCO F6 Pro için de kullanmamış. Poco F6'nın sınırlı sürümü, Hindistan’da Flipkart üzerinden 7 Ağustos’ta yaklaşık 358$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.