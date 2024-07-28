Poco F6’nın Deadpool özel sürümü tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin alt markalarından biri olarak kurulan POCO, geçtiğimiz yıllarda başarılı bir telefon markası olmayı başardı. Bugüne kadar birçok uygun fiyatlı akıllı telefon ve aksesuar tanıtan firma, dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. İşte karşınızda POCO F6 Special Limited Edition.

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POCO F6 Deadpool Special Edition tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde POCO Hindistan Başkanı Himanshu Tandon’un yeni POCO F6 versiyonuna işaret etmesinin ardından firma, POCO F6’nın Deadpool & Wolverine özel sürümünü resmen duyurdu. Kırmızı tasarımı ile dikkat çeken telefon, arkasında Deadpool ve Wolverine karakterlerine yer veriyor. Cihazın çift kamera sisteminin yanındaki LED Flash ise Deadpool’un logosu ile şekillendirilmiş. Snapdragon 8 Gen 3s yonga setinden güç alan telefon, fiyat performansı ile orta seviyede rekabetçi bir cihaz olmaya devam ediyor.

POCO’nun yeni telefonu dikkat çekici olsa da bu telefonun plastik gövdeli POCO F6 olduğunu hatırlatalım. Firma, maalesef Marvel ile ortaklığını POCO F6 Pro için de kullanmamış. Poco F6'nın sınırlı sürümü, Hindistan’da Flipkart üzerinden 7 Ağustos’ta yaklaşık 358$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



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