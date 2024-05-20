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    POCO'dan iddialı çıkış: F6 Pro, Samsung Galaxy S24+'tan daha iyi

    POCO önümüzdeki günlerde tanıtacağı F6 Pro modelini Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24+ telefonu ile karşılaştırdı. Çinli marka kendi cihazının daha iyi olduğunu iddia ediyor. Peki neye göre?
    POCO'dan iddialı çıkış: F6 Pro, Samsung Galaxy S24+'tan daha iyi Tam Boyutta Gör
    POCO markası 23 Mayıs'ta yeni POCO F6 serisini tanıtacak. Şirket lansmana sayılı günler kala yeni akıllı telefonlarına dikkat çekmek için ilgi çekici bir tanıtım kampanyasına imza attı. Yayınlanan son poster oldukça iddialı detaylar barındırıyor.

    POCO yayınladığı görselde 23 Mayıs'ta resmiyet kazanacak F6 Pro modelini Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24+ telefonu ile karşılaştırdı. Kampanya tüketicilere F6 Pro'nun Galaxy S24+'tan daha iyi olduğunu yasıtmayı amaçlıyor. Peki hangi kriterlere göre?

    POCO'dan iddialı çıkış: F6 Pro, Samsung Galaxy S24+'tan daha iyi Tam Boyutta Gör

    Fiyat açısından da daha avantajlı olacak

    Postere bakıldığında POCO F6 Pro'nun işlemci, pil ve şarj hızı bakımından S24+ modelini geride bıraktığı görülüyor. Aynı zamanda AMOLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe ve parlaklığa sahip. Bunun dışında tasarım olarak premium metal çerçeve kullanımına dikkat çekilmesi de detaylar arasında.

    POCO'dan iddialı çıkış: F6 Pro, Samsung Galaxy S24+'tan daha iyi Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak fiyat konusunda yine POCO F6 Pro'nun daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Fiyat bölümündeki ibarelere bakılırsa cihazın 16 GB + 1 TB'lık en üst versiyonu bile Samsung'un amiral gemisinden daha ucuza satılacak. Bakalım POCO F6 Pro iddialı çıkışıyla pazarda dengeleri sarsabilecek mi?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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