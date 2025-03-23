Poco F7 Ultra kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

Poco F7 Ultra kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Kaçıranlar için Poco, F7 Ultra ile amiral gemisi seviyesinde çıkmayı hedefliyor. Keza daha önceki Poco F serisi modelleri, eski nesil amiral gemisi işlemcileri kullanıyordu. Örneğin, Poco F5 Pro modelinde Snapdragon 8+ Gen 1, Poco F6 Pro’da Snapdragon 8 Gen 2 ve Poco F6’da Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Ancak Poco F7 Ultra, seride ilk kez en güncel işlemci Snapdragon 8 Elite platformu ile geliyor.
F7 Ultra’nın, Çin pazarında satılan Redmi K80 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Telefon, ön yüzünde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16GB RAM ile satışa çıkacak. Bu konfigürasyonda ise nispeten küçük kapasiteli pil (5.300mAh) ile gelecek. Ancak, 120W şarj hızları sunacak.
Kamera bölümünde F7 Ultra, 20 megapiksel ön kamera, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş kamera ile geliyor. Ayrıca bu kurulumda 2x optik yakınlaştırma yapabilen ek 32 megapiksel telefoto kameranın bulunacağı söyleniyor. Yazılım tarafında ise, yeni Poco F7 serisi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelecek. Poco F7 serisi, 27 Mart Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!