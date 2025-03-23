Poco F7 Ultra kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

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Tam Boyutta Gör Poco’nun merakla beklenen F7 serisi modellerinin 27 Mart'ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak serinin tepe modeli Poco F7 Ultra'ya ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

Poco F7 Ultra kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Kaçıranlar için Poco, F7 Ultra ile amiral gemisi seviyesinde çıkmayı hedefliyor. Keza daha önceki Poco F serisi modelleri, eski nesil amiral gemisi işlemcileri kullanıyordu. Örneğin, Poco F5 Pro modelinde Snapdragon 8+ Gen 1, Poco F6 Pro’da Snapdragon 8 Gen 2 ve Poco F6’da Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Ancak Poco F7 Ultra, seride ilk kez en güncel işlemci Snapdragon 8 Elite platformu ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Kıyaslama sonuçlarına göz attığımızda, F7 Ultra, Snapdragon 8 Elite kullanan diğer rakipleri ile benzer bir performansa sahip. Hatta, Vivo X200 (Dimensity 9400) ve Xiaomi 14T (Dimensity 9300+) gibi modellerle karşılaştırıldığında daha hızlı. Telefon, Geekbench 6 testlerinden tek çekirdekte 2.971, çoklu çekirdek testleriden ise 8.887 puan alıyor. Bu da OnePlus 13'ün hemen gerisinde. AnTuTu testinde ise 2.580.520 puana saho.

F7 Ultra’nın, Çin pazarında satılan Redmi K80 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Telefon, ön yüzünde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16GB RAM ile satışa çıkacak. Bu konfigürasyonda ise nispeten küçük kapasiteli pil (5.300mAh) ile gelecek. Ancak, 120W şarj hızları sunacak.

Poco F7 Ultra ve F7 Pro'nun tasarımı ve renkleri ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Kamera bölümünde F7 Ultra, 20 megapiksel ön kamera, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş kamera ile geliyor. Ayrıca bu kurulumda 2x optik yakınlaştırma yapabilen ek 32 megapiksel telefoto kameranın bulunacağı söyleniyor. Yazılım tarafında ise, yeni Poco F7 serisi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelecek. Poco F7 serisi, 27 Mart Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Poco F7 Ultra kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?