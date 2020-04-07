Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu

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Poco markası resmi Twitter hesabı aracılığıyla tamamen kablosuz kulaklık geliştirdiğini belirten resmi bir açıklama yaptı. Bildiğiniz üzere Xiaomi ve Redmi markaları altında uzun zamandır çeşitli kablosuz kulaklıklar sunuluyor.

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Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline geldikten sonra sadece akıllı telefon değil farklı ürünler de çıkaracağını açıklamıştı. Marka bu sözünde durarak gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu.

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Poco F2 açıklaması

Poco Hindistan CEO'su C Manmohan kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, yakında tanıtılacak Poco F2'nin amiral gemisi Redmi K30 Pro'dan farklı olacağını söyledi.

Deneyimli yönetici ayrıca potansiyel alıcıları Poco F2'nin ucuz bir akıllı telefon olmayacağı gerçeğine hazırlamaya yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1247419716903137280

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