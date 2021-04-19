Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor

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Poco markası geçtiğimiz Eylül ayında M2 isimli bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de 1 milyondan fazla satan cihazın farklı bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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Yeni model Poco M2 Reloaded adı altında pazara giriş yapacak. Poco Hindistan'a ait resmi Twitter hesabında akıllı telefonun 21 Nisan'da tanıtılacağı açıklandı. Duyurudan hemen sonra Flipkart'ta satışa sunulacak.

Daha ucuz olacak

Poco M2 Reloaded, bellek ve depolama kapasitesi bakımından standart modelden ayrılacak. Poco M2, 6 GB + 64 GB ve 6 GB + 128 GB olmak üzere iki konfigürasyonda sunulmuştu. Reloaded versiyonu 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak.

Akıllı telefonun geri kalan özelliklerinin aynı kalması bekleniyor. Poco M2 Reloaded daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için birkaç gün daha sabretmemiz gerekiyor.

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