Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor

Poco markası geçtiğimiz Eylül ayında M2 isimli bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de 1 milyondan fazla satan cihazın farklı bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir
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Yeni model Poco M2 Reloaded adı altında pazara giriş yapacak. Poco Hindistan'a ait resmi Twitter hesabında akıllı telefonun 21 Nisan'da tanıtılacağı açıklandı. Duyurudan hemen sonra Flipkart'ta satışa sunulacak.
Daha ucuz olacak
Poco M2 Reloaded, bellek ve depolama kapasitesi bakımından standart modelden ayrılacak. Poco M2, 6 GB + 64 GB ve 6 GB + 128 GB olmak üzere iki konfigürasyonda sunulmuştu. Reloaded versiyonu 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak.
Akıllı telefonun geri kalan özelliklerinin aynı kalması bekleniyor. Poco M2 Reloaded daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için birkaç gün daha sabretmemiz gerekiyor.
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birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama
Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun
vay be cok iyi gozukuyor
Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur
Pudra sekerligi opsiyonelmi
Yeni zengin oyuncağı