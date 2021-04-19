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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor

    Poco, piyasaya sürülmesinden bu yana 1 milyondan fazla satan M2 akıllı telefonunun daha ucuz bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Poco M2 Reloaded isimli model 21 Nisan'da resmiyet kazanacak.
    19 Nisan 2021, 15:50 (3 sa.)
    373
    24
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor
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    Poco markası geçtiğimiz Eylül ayında M2 isimli bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de 1 milyondan fazla satan cihazın farklı bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Yeni model Poco M2 Reloaded adı altında pazara giriş yapacak. Poco Hindistan'a ait resmi Twitter hesabında akıllı telefonun 21 Nisan'da tanıtılacağı açıklandı. Duyurudan hemen sonra Flipkart'ta satışa sunulacak.

    Daha ucuz olacak

    Poco M2 Reloaded, bellek ve depolama kapasitesi bakımından standart modelden ayrılacak. Poco M2, 6 GB + 64 GB ve 6 GB + 128 GB olmak üzere iki konfigürasyonda sunulmuştu. Reloaded versiyonu 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak.

    Akıllı telefonun geri kalan özelliklerinin aynı kalması bekleniyor. Poco M2 Reloaded daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için birkaç gün daha sabretmemiz gerekiyor.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık pocu çıktı.
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