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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco M3 akıllı telefon modeli ülkemizde satışa çıkıyor

    6.53 inçlik ekran, Snapdragon 662 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 6000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler sunan Poco M3 ülkemizde.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Poco M3 akıllı telefon modeli ülkemizde satışa çıkıyor
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    Xiaomi’nin akıllı telefon pazarındaki başarılı alt markası Poco, fırtınalar koparan M3 akıllı telefon modelini ülkemize de getirdi. Rekor satışlar yapan Poco M3 sınıfında rekabetçi bir fiyattan pazara girdi.

    Poco M3 özellikleri ve fiyatı

    Poco M3 modelinde 6.53 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor. Corning Gorilla Glass koruma sağlayan telefonun ekran/gövde oranı ise yüzde 90.34 seviyesinde.

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    Modelde 4 adet 2.0 GHz saat hızında Cortex A73 + 4 adet 1.8 GHz saat hızında Cortex A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 662 yonga seti yer alıyor. Satışa çıkan modelde 4GB RAM ve 64GB depolama mevcut.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera barındırıyor. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP kamera var.

    Telefonda çift hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yana monte edilmiş güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Poco M3, 18W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılmış. 3799TL fiyat etiketine sahip olan Poco M3 modeli Şubat başında sevkiyata başlayacak.



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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    general4242 (Salim Baş) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    3799 tl saka herhalde. O fiyata varmadan galaxy m51 aliyorsun. Daha guclu islemci, ekran, batarya, ram her sey onde m51 de. Pocoda 4 gb ram var
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    M mesahin (Mehmet Sahin) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dün poco m3 128GB versiyonu mi.com(Almanya) sayfasindan 69€ ya ismarladim, bugünde geldi.
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    E eminent_86 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu xiaomi distribütörleri kafayı yemiş üç kuruşluk telefona istedikleri fiyata bak bütün dünyada fiyat performans olan telefon şirketi ülkede bunların elinde korkunç kar eden bir şirkete dönüştü tamam vergi var döviz arttı ama bu kadar da saçmalanmaz adamlar daha dandik özelliklere daha fazla para istiyor hiç utanma da yok adamlarda.Xiaomi’nin de umrunda değil demek ki Türkiye.Nefret ettirdiler markadan helal olsun
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    RootUser (Root User) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yanlışlıkla 1,799 yerine 3,799 mu yazdılar acaba?
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lcd 3.799 vay vay vay
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    venomboy_85 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatta hata var sanırsam

    X3 NFC 6/64 230 USD 2899 TRY

    M3 4/64 180 USD 2299 TRY OLMALI
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    Uğurcan1996 (Uğurcan Çubukçu) 54 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata bu telefon tercih edilebilir değil rakip marka telefonlar (Realme, Samsung) hatta Poco X3 NFC gibi alternatifler varken alınmaz
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    Uçan Fin 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    bence haberde 2799 TL yazacakken hata yapmışlar
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    Omega Speedmaster 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Maşallah fiyatı bayağı rekabetçi olmuş!



    Poco X3 daha mantıklı bir tercih olur...



    https://www.epey.com/akilli-telefonlar/karsilastir/596594-628730/poco-x3-nfc_poco-m3/
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    OKMS (Mustafa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bruh
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    529 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    xiaomi, poco m3 ve
    3 etiket daha poco m3 fiyat poco m3 türkiye Mobil Teknolojiler
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