Poco M3 akıllı telefon modeli ülkemizde satışa çıkıyor

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Xiaomi’nin akıllı telefon pazarındaki başarılı alt markası Poco, fırtınalar koparan M3 akıllı telefon modelini ülkemize de getirdi. Rekor satışlar yapan Poco M3 sınıfında rekabetçi bir fiyattan pazara girdi.

Poco M3 özellikleri ve fiyatı

Poco M3 modelinde 6.53 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor. Corning Gorilla Glass koruma sağlayan telefonun ekran/gövde oranı ise yüzde 90.34 seviyesinde.

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Modelde 4 adet 2.0 GHz saat hızında Cortex A73 + 4 adet 1.8 GHz saat hızında Cortex A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 662 yonga seti yer alıyor. Satışa çıkan modelde 4GB RAM ve 64GB depolama mevcut.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera barındırıyor. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP kamera var.

Telefonda çift hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve yana monte edilmiş güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Poco M3, 18W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile donatılmış. 3799TL fiyat etiketine sahip olan Poco M3 modeli Şubat başında sevkiyata başlayacak.

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