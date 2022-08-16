Poco M4 5G globale farklı kamera ile çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Poco M4 5G global pazara çıkarken arka ve ön kameralarda önemli kırpmalara gitmiş. Böylece düşük fiyatı da düşünüldüğünde Poco M4 5G Hindistan versiyonu çok daha avantajlı hale geliyor.

Poco M4 5G özellikleri ve fiyatı

6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran (90Hz)

Dimensity 700 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

13MP+2MP arka kamera

5MP ön kamera

5000mAh batarya, 18W hızlı şarj

219 Avro (4GB/64GB), 249 Avro (6GB/128GB)

POCO C40 satışa çıktı ve Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay önce eklendi

Poco M4 5G akıllı telefon modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir model. Geçtiğimiz aylarda Hindistan’da tanıtılan modelin global versiyonu hayal kırıklığı oldu. 50MP arka kamera sadece 13MP olurken ön kamera da kırpılmış. Üstelik fiyatlar Hindistan lansmanının çok üzerinde belirlenmiş. Diğer özellikler ise orijinal model ile aynı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.