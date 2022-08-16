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    Poco M4 5G globale farklı kamera ile çıkıyor

    Poco M4 5G akıllı telefon modeli giriş segmentinde 5G ve tatmin edici donanım sunarak pay arayacak. Ne var ki kamera tarafında tüketiciler hayal kırıklığına uğrayacak. 
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    Poco M4 5G
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    Poco M4 5G global pazara çıkarken arka ve ön kameralarda önemli kırpmalara gitmiş. Böylece düşük fiyatı da düşünüldüğünde Poco M4 5G Hindistan versiyonu çok daha avantajlı hale geliyor.

    Poco M4 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran (90Hz)
    • Dimensity 700 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 13MP+2MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 219 Avro (4GB/64GB), 249 Avro (6GB/128GB)

    Poco M4 5G akıllı telefon modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir model. Geçtiğimiz aylarda Hindistan’da tanıtılan modelin global versiyonu hayal kırıklığı oldu. 50MP arka kamera sadece 13MP olurken ön kamera da kırpılmış. Üstelik fiyatlar Hindistan lansmanının çok üzerinde belirlenmiş. Diğer özellikler ise orijinal model ile aynı.

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