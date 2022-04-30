Poco M4 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Poco yeni akıllı telefonu Poco M4 5G'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Hindistan'da tanıtımı gerçekleştirilen Poco M4 5G, bugün satışa sunuldu. İşte Poco M4 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

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Poco M4 5G, 170 Dolar'a satılacak

Poco'nun yeni orta segment modeli Poco M4 5G tüm özellikleri ile tanıtıldı. İlk olarak karşımıza 6,58 inç büyüklüğünde ekranı ile çıkan Poco M4 5G, bu ekranda 2408 x 1080 piksel Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran hemen üst tarafında 8MP'lik bir ön kamerayı barındırıyor.

Arka tarafında 50MP + 2MP olmak üzere iki farklı kameraya yer veren cihaz, 50MP'lik sensör sayesinde geniş açılı çekim de yapabiliyor. Performansını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 yonga setinden alan Poco M4 5G, 4GB ve 6GB RAMbellek seçenekleri ile işlemcisini destekliyor. Depolama tarafında ise 64GB ve 128GB UFS 2.2 depolama seçenekleri bulunuyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan Poco M4 5G, aynı zamanda 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Kasasının üzerinde bir adet 3,5mm jak, bir microSD kart yuvası ve USB Type-C bağlantı noktası taşıyan cihaz, aynı zamanda IR blaster, IP52, parmak izi sensörü, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, pusula, Bluetooth 5.1, GNSS gibi özelliklere de sahip.

İşletim sistemi tarafında ise Android 12 tabanlı MIUI 13 cihaz içerisinde kurulu geliyor. Tüm bu özelliklerle birlikte plastik bir gövdeye sahip olan ve üç farklı renk seçeneği sunan Poco M4 5G,163,99 x 76,09 x 8,9 mm boyutlarında ve 200 g ağırlığında. Fiyatı ise 4GB/64GB versiyonu için 170 Dolar. 6GB/128GB'lık versiyonun fiyatı ise 196 Dolar olarak belirlenmiş.

Poco M4 5G özellikleri!

Ekran: 6,58 inç, 90Hz, Full HD+

6,58 inç, 90Hz, Full HD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama: 64GB/128GB

64GB/128GB Ön kamera: 8MP

8MP Arka kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 18W hızlı şarj desteği

5000mAh, 18W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Android 12 tabanlı MIUI 13 Diğer: Bluetooth 5.1, GNSS, IR blaster, IP52, parmak izi sensörü

Bluetooth 5.1, GNSS, IR blaster, IP52, parmak izi sensörü Fiyat: 170 / 196 Dolar

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Poco M4 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı