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Poco, 26 Nisan'da yeni kablosuz kulaklığı, yeni akıllı saati ve beklenen amiral gemisi modeli Poco F4 GT'yi tanıtacak. Ancak lanmandan önce Poco F4 GT'nin hemen hemen tüm özellikleri ortada. Gelin tanıtımdan önce Poco F4 GT'ye bir göz atalım.

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POCO F4 GT, Redmi K50G'nin yeniden markalanmış versiyonu olacak

Xiaomi'nin alt markası olarak varlığını sürdüren Poco, Poco F4 GT modelini Redmi K50G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak piyasayaya sürecek. Dolayısıyla iddialara göre Poco F4 GT 6,67 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelecek. Bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği de sunacak olan cihaz, ekranın hemen üzerinde 20MP'lik Sony IMX596 selfie kamerasını taşıyacak.

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Arka tarafında 64MP'lik Sony IMX686 ana kamerayı barındıracağı bilinen Poco F4 GT, bu kameranın yanında 120 derecelik 8MP ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik bir makro kameraya yer verecek. Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alması beklenilen Poco F4 GT, bu işlemciyi 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM bellekleri ile destekleyecek. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri bulunacak.

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4700mAh'lik bir bataryadan elektriksel anlamda güç alacak olan cihaz, 120W hızlı şarj desteği ile 17 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaşacak. Kutusundan Android 12 işletim sistemi ile çıkacak olan F4 GT, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, 5G ve çift SIM gibi özelliklere de sahip olacak. Siyah, mavi, gümüş ve muhtemelen Mercedes AMG temalı renk seçenekleri ile gelecek olan Poco F4 GT, yine sızıntılara göre 520 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.

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Poco F4 GT lansman öncesi tüm detaylarıyla karşımızda