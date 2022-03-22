POCO M4 Pro, 400 TL indirimle Amazon'da ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör

Fiyat/performans modelleriyle ülkemizde büyük ilgi gören POCO M serisinin yeni üyesi POCO M4 Pro, Türkiye’de ön siparişe açıldı. Amazon'da ön sipariş dönemine özel olarak 400 TL indirim fırsatı uygulanıyor.

POCO M4 Pro Ön Sipariş

Amazon Prime üyelerine 400 TL indirim

Amazon’la yapılan özel anlaşma kapsamında POCO M4 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı versiyonu Prime üyelerine 400 TL indirimli olarak 5.899 TL’ye satışa çıktı. Amazon Prime'a özel ön sipariş indirimi 22-27 Mart tarihlerinde geçerli olacak. Ön sipariş dönemi sonrasında telefonun fiyatı 6.299 TL’ye yükselecek.

POCO M4 Pro Amazon'a özel indirim

POCO M4 Pro’nun 8 GB RAM’li 256 GB hafızalı versiyonu ise mi.com’da 6.299 TL’ye ön siparişe açıldı. 28 Mart itibarıyla 6.699 TL'ye satılacak.

Ön sipariş iindirimlerinin yanı sıra Xiaomi ile Google arasında yapılan iş birliği kapsamında, POCO M4 Pro satın alan herkese 2 aylık YouTube Premium aboneliği hediye edilecek.

Tam Boyutta Gör

Poco M4 Pro özellikleri ve fiyatı

6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Helio G96 yonga seti (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)

4GB/6GB LPDDR4X RAM

128GB/256GB UFS 2.2 depolama

64MP+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya

33W hızlı şarj

6GB/128GB - 6.299 TL

8GB/256GB - 6.699 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

POCO M4 Pro, 400 TL indirimli olarak ön satışa sunuldu