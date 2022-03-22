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    POCO M4 Pro, 400 TL indirimle Amazon'da ön siparişe açıldı

    POCO M4 Pro'nun ön siparişi Amazon ve Mi.com'da başladı. 22-27 Mart tarihlerinde Amazon Prime üyelerine 400 TL ön sipariş indirimi uygulanacak.                  
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    POCO M4 Pro, 400 TL indirimli olarak ön satışa sunuldu
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    Fiyat/performans modelleriyle ülkemizde büyük ilgi gören POCO M serisinin yeni üyesi POCO M4 Pro, Türkiye’de ön siparişe açıldı. Amazon'da ön sipariş dönemine özel olarak 400 TL indirim fırsatı uygulanıyor.

    POCO M4 Pro Ön Sipariş

    Amazon Prime üyelerine 400 TL indirim

    Amazon’la yapılan özel anlaşma kapsamında POCO M4 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı versiyonu Prime üyelerine 400 TL indirimli olarak 5.899 TL’ye satışa çıktı. Amazon Prime'a özel ön sipariş indirimi 22-27 Mart tarihlerinde geçerli olacak. Ön sipariş dönemi sonrasında telefonun fiyatı 6.299 TL’ye yükselecek.

    POCO M4 Pro Amazon'a özel indirim

    POCO M4 Pro’nun 8 GB RAM’li 256 GB hafızalı versiyonu ise mi.com’da 6.299 TL’ye ön siparişe açıldı. 28 Mart itibarıyla 6.699 TL'ye satılacak.

    Ön sipariş iindirimlerinin yanı sıra Xiaomi ile Google arasında yapılan iş birliği kapsamında, POCO M4 Pro satın alan herkese 2 aylık YouTube Premium aboneliği hediye edilecek.

    POCO M4 Pro, 400 TL indirimli olarak ön satışa sunuldu
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    Poco M4 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • Helio G96 yonga seti (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)
    • 4GB/6GB LPDDR4X RAM
    • 128GB/256GB UFS 2.2 depolama
    • 64MP+8MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 33W hızlı şarj
    • 6GB/128GB - 6.299 TL
    • 8GB/256GB - 6.699 TL
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 21 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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