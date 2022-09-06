Poco M5 serisi giriş seviyesine hitap ediyor

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Poco M5 serisi giriş seviyesine yakın fiyatlarda sistem akıcılığı ve kameraya odaklanmış modeller barındırıyor. İki model arasındaki yonga seti farkı ise biraz kafa karıştırıcı olmuş diyebiliriz.

Poco M5 özellikleri

6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran

Helio G99 yonga seti

LPDDR4X RAM

UFS 2.2 depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

5MP ön kamera

5000mAh batarya, 18W hızlı şarj

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Poco M5 fiyatı Poco M5 4GB/64GB 189 Avro Poco M5 4GB/128GB 209 Avro Poco M5 6GB/128GB 229 Avro

Poco M5 modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir telefon olmuş. Ekranda 90Hz tazeleme hızı ve 240Hz dokunmatik tarama hızı bulunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunmuş. 6nm sürecindeki yonga setinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Modern bellek teknolojileri de akıcılığa katkı sağlıyor.

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Poco M5s özellikleri

6.43 inçlik AMOLED ekran

Helio G95 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB depolama

64MP+8MP+2MP arka kamera

13MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

Poco M5s fiyatı Poco M5s 4GB/64GB 209 Avro Poco M5s 4GB/128GB 229 Avro Poco M5s 6GB/128GB 249 Avro

Poco M5s modeli biraz daha orta seviyeye konumlanmış ancak 12nm yonga seti kardeşini aratıyor diyebiliriz. AMOLED ekran 60Hz tazeleme hızı sunarken parmak izi okuyucu yan kısımda. Redmi Note 10S ve Redmi Note 11 SE modellerinin global versiyonu olacak Poco M5 serisi bu hafta satışa çıkıyor.

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