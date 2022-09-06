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    Poco M5 serisi giriş seviyesine hitap ediyor

    Poco M5 akıllı telefon modelleri LPDDR4X RAM, UFS 2.2 depolama, 5000mAh batarya gibi ortak özelliklerle rekabete katılıyor. Yonga seti tarafında ise biraz eleştiri var. 
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    Poco M5
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    Poco M5 serisi giriş seviyesine yakın fiyatlarda sistem akıcılığı ve kameraya odaklanmış modeller barındırıyor. İki model arasındaki yonga seti farkı ise biraz kafa karıştırıcı olmuş diyebiliriz.

    Poco M5 özellikleri

    • 6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Helio G99 yonga seti
    • LPDDR4X RAM
    • UFS 2.2 depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj

    Poco M5 fiyatı

    Poco M5 4GB/64GB

     189 Avro

    Poco M5 4GB/128GB

     209 Avro

    Poco M5 6GB/128GB

     229 Avro

    Poco M5 modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir telefon olmuş. Ekranda 90Hz tazeleme hızı ve 240Hz dokunmatik tarama hızı bulunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunmuş. 6nm sürecindeki yonga setinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Modern bellek teknolojileri de akıcılığa katkı sağlıyor.

    Poco M5s
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    Poco M5s özellikleri

    • 6.43 inçlik AMOLED ekran
    • Helio G95 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 64MP+8MP+2MP arka kamera
    • 13MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

    Poco M5s fiyatı

    Poco M5s 4GB/64GB

     209 Avro

    Poco M5s 4GB/128GB

     229 Avro

    Poco M5s 6GB/128GB

     249 Avro

    Poco M5s modeli biraz daha orta seviyeye konumlanmış ancak 12nm yonga seti kardeşini aratıyor diyebiliriz. AMOLED ekran 60Hz tazeleme hızı sunarken parmak izi okuyucu yan kısımda. Redmi Note 10S ve Redmi Note 11 SE modellerinin global versiyonu olacak Poco M5 serisi bu hafta satışa çıkıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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