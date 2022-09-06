Poco M5 serisi giriş seviyesine hitap ediyor

Poco M5 serisi giriş seviyesine yakın fiyatlarda sistem akıcılığı ve kameraya odaklanmış modeller barındırıyor. İki model arasındaki yonga seti farkı ise biraz kafa karıştırıcı olmuş diyebiliriz.
Poco M5 özellikleri
- 6.58 inçlik Full HD+ LCD ekran
- Helio G99 yonga seti
- LPDDR4X RAM
- UFS 2.2 depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
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Poco M5 4GB/64GB
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189 Avro
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Poco M5 4GB/128GB
|
209 Avro
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Poco M5 6GB/128GB
|
229 Avro
Poco M5 modeli biraz daha giriş seviyesine yaklaşan bir telefon olmuş. Ekranda 90Hz tazeleme hızı ve 240Hz dokunmatik tarama hızı bulunuyor. Ekran Gorilla Glass ile korunmuş. 6nm sürecindeki yonga setinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Modern bellek teknolojileri de akıcılığa katkı sağlıyor.
Poco M5s özellikleri
- 6.43 inçlik AMOLED ekran
- Helio G95 yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 64MP+8MP+2MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
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Poco M5s 4GB/64GB
|
209 Avro
|
Poco M5s 4GB/128GB
|
229 Avro
|
Poco M5s 6GB/128GB
|
249 Avro
Poco M5s modeli biraz daha orta seviyeye konumlanmış ancak 12nm yonga seti kardeşini aratıyor diyebiliriz. AMOLED ekran 60Hz tazeleme hızı sunarken parmak izi okuyucu yan kısımda. Redmi Note 10S ve Redmi Note 11 SE modellerinin global versiyonu olacak Poco M5 serisi bu hafta satışa çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler