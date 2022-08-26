POCO X4 GT'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Fiyat performans oranıyla dikkat çeken akıllı telefonları ile tanınan POCO, geçtiğimiz Haziran ayında yeni amiral gemisi POCO F4 ve POCO X4 GT modellerini tanıtmıştı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni telefonlar arasından POCO X4 GT modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.
POCO X4 GT Türkiye fiyatı
Bugün itibariyle Mi Türkiye mağazasında listelenmeye başlayan Poco X4 GT, ülkemizde 14.999 TL olarak belirlenen bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuluyor. Sitede yer verilenlere göre şimdilik 8GB RAM ve 256GB depolama sürümüne sahip olan telefonun, mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.
Teknik tarafta mobil oyunculuk deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefleyen POCO X4 GT, 5nm MediaTek Dimensity 8100 platformu ve 7 katmanlı LiquidCool 2.0 teknolojinden güç alıyor.
Kamera tarafında ise 64MP OIS ana sensör, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro ve 20MP ön kameraya ev sahipliği yapan Poco X4 GT'nin diğer teknik detayları arasında 6.6 inç 144Hz FULL HD+ ekran, X eksenli titreşim motoru, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi ve NFC gibi özellikler bulunuyor.
Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.6 inçlik 144Hz Full HD+ LCD ekran
- İşlemci: Dimensity 8100 yonga seti
- Bellek ve Depolama LPDDR5 RAM 8GB/128GB, 8GB/256GB
- Kamera 64MP OIS ana sensör, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro 20MP ön kamera
- Batarya: 5080mAh batarya 67W hızlı şarj
- Boyut: 163,64 x 74,29 x 8,87mm
- Diğer: UFS 3.1 depolama, HDR10, Dolby Vision,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: