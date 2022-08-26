POCO X4 GT'nin Türkiye fiyatı belli oldu

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Fiyat performans oranıyla dikkat çeken akıllı telefonları ile tanınan POCO, geçtiğimiz Haziran ayında yeni amiral gemisi POCO F4 ve POCO X4 GT modellerini tanıtmıştı. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni telefonlar arasından POCO X4 GT modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

POCO X4 GT Türkiye fiyatı

Bugün itibariyle Mi Türkiye mağazasında listelenmeye başlayan Poco X4 GT, ülkemizde 14.999 TL olarak belirlenen bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuluyor. Sitede yer verilenlere göre şimdilik 8GB RAM ve 256GB depolama sürümüne sahip olan telefonun, mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

Teknik tarafta mobil oyunculuk deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefleyen POCO X4 GT, 5nm MediaTek Dimensity 8100 platformu ve 7 katmanlı LiquidCool 2.0 teknolojinden güç alıyor.

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Kamera tarafında ise 64MP OIS ana sensör, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro ve 20MP ön kameraya ev sahipliği yapan Poco X4 GT'nin diğer teknik detayları arasında 6.6 inç 144Hz FULL HD+ ekran, X eksenli titreşim motoru, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi ve NFC gibi özellikler bulunuyor.

Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.6 inçlik 144Hz Full HD+ LCD ekran

İşlemci: Dimensity 8100 yonga seti

Bellek ve Depolama LPDDR5 RAM 8GB/128GB, 8GB/256GB

Kamera 64MP OIS ana sensör, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro 20MP ön kamera

Batarya: 5080mAh batarya 67W hızlı şarj

Boyut: 163,64 x 74,29 x 8,87mm

Diğer: UFS 3.1 depolama, HDR10, Dolby Vision,

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POCO X4 GT Türkiye fiyatı belli oldu