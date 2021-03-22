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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco X3 Pro performansa oynuyor

    İlk kez Snapdragon 860 yonga setini kullanan Poco X3 Pro modeli 120Hz tazeleme hızı, 48MP ana kamera, 5160mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.
    22 Mart 2021, 16:49 (2 sa.)
    474
    19
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Poco X3 Pro performansa oynuyor
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    Xiaomi’nin uygun fiyatları performans telefonları geliştiren iştiraki Poco yeni telefonlarını tanıttı. Poco X3 Pro ve Poco F3 adındaki yeni modeller iddialı özellikleri ile pazarda farklılaşmaya çalışacak.

    Poco X3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Poco X3 Pro akıllı telefon modeli Qualcomm’un Snapdragon 860 yonga seti ile gelen ilk modeli oldu. Snapdragon 860 yonga seti firmanın 8xx serisine dahil ettiği amiral gemisi harici ikinci ürün. Snapdragon 870 ile birlikte üst seviyede en iyi performansı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

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    Snapdragon 860 yonga setinde 1 adet 2.96GHz performans çekirdeği, 3 adet 2.42GHz orta performans çekirdeği ve 4 adet 1.8GHz verimlilik çekirdeği yer alıyor. Adreno 640 yonga seti ile birlikte AnTuTu üzerinde 491412 puana imza atıyor. Yanında LPDDR4x bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojileri geliyor.

    6.67 inçlik nokta çentikli ekran Gorilla Glass 6 ile korunmuş. 120Hz tazeleme hızı ekrana göre dinamik olarak değişebiliyor. 240Hz dokunmatik örnekleme hızı daha hızlı tepkiler verilmesini sağlıyor. 5160mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Poco X3 Pro performansa oynuyor
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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 ana sensör, 8MP ultra geniş sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Z eksenli titreşim motoru 150 farklı desen sunabilirken çift hoparlör de DxOMark üzerinde 63 puan almış. Poco X3 Pro fiyatlandırması şu şekilde:

    Poco X3 Pro 6GB+128GB – 249 Avro

    Poco X3 Pro 8GB+256GB – 299 Avro



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 18 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    clloyd (neo the chosen one) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam benlik telefon ama işte dövizimiz uçtu
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