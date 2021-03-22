Poco X3 Pro performansa oynuyor

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Xiaomi’nin uygun fiyatları performans telefonları geliştiren iştiraki Poco yeni telefonlarını tanıttı. Poco X3 Pro ve Poco F3 adındaki yeni modeller iddialı özellikleri ile pazarda farklılaşmaya çalışacak.

Poco X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Poco X3 Pro akıllı telefon modeli Qualcomm’un Snapdragon 860 yonga seti ile gelen ilk modeli oldu. Snapdragon 860 yonga seti firmanın 8xx serisine dahil ettiği amiral gemisi harici ikinci ürün. Snapdragon 870 ile birlikte üst seviyede en iyi performansı amaçlıyor.

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Snapdragon 860 yonga setinde 1 adet 2.96GHz performans çekirdeği, 3 adet 2.42GHz orta performans çekirdeği ve 4 adet 1.8GHz verimlilik çekirdeği yer alıyor. Adreno 640 yonga seti ile birlikte AnTuTu üzerinde 491412 puana imza atıyor. Yanında LPDDR4x bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojileri geliyor.

6.67 inçlik nokta çentikli ekran Gorilla Glass 6 ile korunmuş. 120Hz tazeleme hızı ekrana göre dinamik olarak değişebiliyor. 240Hz dokunmatik örnekleme hızı daha hızlı tepkiler verilmesini sağlıyor. 5160mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 ana sensör, 8MP ultra geniş sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Z eksenli titreşim motoru 150 farklı desen sunabilirken çift hoparlör de DxOMark üzerinde 63 puan almış. Poco X3 Pro fiyatlandırması şu şekilde:

Poco X3 Pro 6GB+128GB – 249 Avro

Poco X3 Pro 8GB+256GB – 299 Avro

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