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    POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışa çıktı

    Xiaomi'nin alt markası POCO'nun amiral gemisi sınıfında konumlandırdığı POCO X4 GT ve POCO F4 modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. POCO X4 GT ve POCO F4 fiyatı haberimizde.
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    POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışta! Özellikleri ve fiyatı
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    Xiaomi’nin gençlere yönelik alt markası POCO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Türkiye’de satışa çıktı. POCO X4 GT ve POCO F4 e-ticaret sitelerinde ve Xiaomi mağazalarında kullanıcılarla buluştu.

    POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye fiyatı ne kadar?

    • POCO X4 GT 8GB+256GB fiyatı 12.999 TL
    • POCO F4 8GB+256GB fiyatı 13.999 TL

    20 Eylül 2022’ye kadar geçerli ön satış kampanyası kapsamında Mi.com’dan POCO X4 GT veya POCO F4 satın alan müşterilere Redmi Buds 3 Lite kulaklık hediye ediliyor.

    Poco F4 özellikleri ve fiyatı

    • İşlemci: Snapdragon 870
    • Ekran: 6.67” FHD+ 120Hz AMOLED
    • Batarya ve şarj: 4500 mAh, 67W hızlı şarj
    • Kamera: 64MP OIS ana kamera + 8MP geniş açılı kamera + 2MP makro kamera
    • Ön kamera: 20MP ISOCELL
    • RAM: 6 veya 8GB
    • Fiyat: 8GB+256GB 13.999 TL

    POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışta! Özellikleri ve fiyatı

    Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı

    • İşlemci: Dimensity 8100 yonga seti
    • Ekran: 6.6" 144Hz Full HD+ LCD
    • Bellek ve Depolama: LPDDR5 RAM 8GB/128GB, 8GB/256GB
    • Kamera: 64MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro
    • Ön Kamera: 20MP
    • Batarya: 5080mAh, 67W hızlı şarj
    • Fiyat: 8GB+256GB 12.999 TL

    POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışta! Özellikleri ve fiyatı
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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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