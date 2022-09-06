POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışa çıktı

Xiaomi’nin gençlere yönelik alt markası POCO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Türkiye’de satışa çıktı. POCO X4 GT ve POCO F4 e-ticaret sitelerinde ve Xiaomi mağazalarında kullanıcılarla buluştu.
POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye fiyatı ne kadar?
- POCO X4 GT 8GB+256GB fiyatı 12.999 TL
- POCO F4 8GB+256GB fiyatı 13.999 TL
20 Eylül 2022’ye kadar geçerli ön satış kampanyası kapsamında Mi.com’dan POCO X4 GT veya POCO F4 satın alan müşterilere Redmi Buds 3 Lite kulaklık hediye ediliyor.
Poco F4 özellikleri ve fiyatı
- İşlemci: Snapdragon 870
- Ekran: 6.67” FHD+ 120Hz AMOLED
- Batarya ve şarj: 4500 mAh, 67W hızlı şarj
- Kamera: 64MP OIS ana kamera + 8MP geniş açılı kamera + 2MP makro kamera
- Ön kamera: 20MP ISOCELL
- RAM: 6 veya 8GB
- Fiyat: 8GB+256GB 13.999 TL
Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı
- İşlemci: Dimensity 8100 yonga seti
- Ekran: 6.6" 144Hz Full HD+ LCD
- Bellek ve Depolama: LPDDR5 RAM 8GB/128GB, 8GB/256GB
- Kamera: 64MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro
- Ön Kamera: 20MP
- Batarya: 5080mAh, 67W hızlı şarj
- Fiyat: 8GB+256GB 12.999 TL
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