POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışa çıktı

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Xiaomi’nin gençlere yönelik alt markası POCO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Türkiye’de satışa çıktı. POCO X4 GT ve POCO F4 e-ticaret sitelerinde ve Xiaomi mağazalarında kullanıcılarla buluştu.

POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye fiyatı ne kadar?

POCO X4 GT 8GB+256GB fiyatı 12.999 TL

POCO F4 8GB+256GB fiyatı 13.999 TL

20 Eylül 2022’ye kadar geçerli ön satış kampanyası kapsamında Mi.com’dan POCO X4 GT veya POCO F4 satın alan müşterilere Redmi Buds 3 Lite kulaklık hediye ediliyor.

Poco F4 GT Kutu açılışı - Kendinden tetikli oyun telefonu! 2 ay önce eklendi

Poco F4 özellikleri ve fiyatı

İşlemci : Snapdragon 870

: Snapdragon 870 Ekran : 6.67” FHD+ 120Hz AMOLED

: 6.67” FHD+ 120Hz AMOLED Batarya ve şarj : 4500 mAh, 67W hızlı şarj

: 4500 mAh, 67W hızlı şarj Kamera: 64MP OIS ana kamera + 8MP geniş açılı kamera + 2MP makro kamera

64MP OIS ana kamera + 8MP geniş açılı kamera + 2MP makro kamera Ön kamera : 20MP ISOCELL

: 20MP ISOCELL RAM : 6 veya 8GB

: 6 veya 8GB Fiyat: 8GB+256GB 13.999 TL

Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı

İşlemci : Dimensity 8100 yonga seti

: Dimensity 8100 yonga seti Ekran : 6.6" 144Hz Full HD+ LCD

: 6.6" 144Hz Full HD+ LCD Bellek ve Depolama : LPDDR5 RAM 8GB/128GB, 8GB/256GB

: LPDDR5 RAM 8GB/128GB, 8GB/256GB Kamera: 64MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro

64MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro Ön Kamera : 20MP

: 20MP Batarya : 5080mAh, 67W hızlı şarj

: 5080mAh, 67W hızlı şarj Fiyat: 8GB+256GB 12.999 TL

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POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye'de satışta! Özellikleri ve fiyatı