Poco X5 5G ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler ve diğer detaylar

Tam Boyutta Gör Poco X4, bu yılın başlarında piyasaya çıktı ve Poco X3'ün halefinden umduğumuz özelliklerden uzakta yer alıyordu. Bununla birlikte, şirket şu anda Poco X5 5G üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Halihazırda firmanın bu telefon için FCC ve BIS sertifikalarını aldığı ortaya çıktı.

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Poco X5 5G özellikleri beliginleşiyor

Poco X5 5G, sırasıyla 22101320I ve 22101320G model numaralarıyla Federal İletişim Kurulu - FCC ve Hint Standartları Bürosu - BIS aracılığıyla ortaya çıktı. FCC bilgilerine göre Poco X5 5G, dikdörtgen kamera bölümüne sahip olacak ve çift bant Wi-Fi özelliğiyle gelecek. Ayrıca Poco X5 muhtemelen lansman etkinliğinde 5000mAh olarak tanıtılacak olan 4900mAh pil ile gelecek.

FCC verilerine göre Poco X5, n5, n7, n38, n41, n77 ve n78 5G bantlarına sahip olacak. Bunlara ek olarak telefon MIUI 14 sürümüyle birlikte çıkacak. Telefonda ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak bir IPS LCD panel, Qualcomm Snapdragon 778G+ yongası ve 108 MP kamera sensörü olması bekleniyor.

[twitter=https://twitter.com/himanshu_poco/status/1588845711453749248[

Poco X5 5G çıkış tarihi belirsiz ancak kısa bir süre önce Poco’nun Hindistan’dan sorumlu yöneticisi Himanshu Tandon, yeni bir cihazın yakında tanıtılacağını ima etmişti. Dolayısıyla şirketin Poco X5 5G serisini bu yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Poco X5 5G ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler