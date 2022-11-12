Poco X5 5G ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler ve diğer detaylar

Poco X5 5G özellikleri beliginleşiyor
FCC verilerine göre Poco X5, n5, n7, n38, n41, n77 ve n78 5G bantlarına sahip olacak. Bunlara ek olarak telefon MIUI 14 sürümüyle birlikte çıkacak. Telefonda ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak bir IPS LCD panel, Qualcomm Snapdragon 778G+ yongası ve 108 MP kamera sensörü olması bekleniyor.
[twitter=https://twitter.com/himanshu_poco/status/1588845711453749248[
Poco X5 5G çıkış tarihi belirsiz ancak kısa bir süre önce Poco’nun Hindistan’dan sorumlu yöneticisi Himanshu Tandon, yeni bir cihazın yakında tanıtılacağını ima etmişti. Dolayısıyla şirketin Poco X5 5G serisini bu yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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