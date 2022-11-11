Samsung Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi başladı

Galaxy A73 5G için Android 13 güncellemesi çıktı
Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi, A736BXXU2BVK2 donanım yazılımı sürümü ile birlikte geliyor. Ancak bu güncellemenin içerisinde Kasım 2022 güvenlik yaması yer almıyor, Ekim güvenlik yaması bulunuyor. Güncelleme şu anda Malezya’da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor.
One UI 5.0 güncellemesi beraberinde yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, yeni Android 13 renk paleti, yeni widget'lar gibi bir dizi yeni özellik getiriyor. Bunların yanında güvenlik ve optimizasyon alanında iyileştirmeleri içeren güncelleme yeni uyku modu özelliğini de içermekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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