Samsung Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi başladı

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro için kararlı Android 13 güncellemesi 13 sa. önce eklendi

Galaxy A73 5G için Android 13 güncellemesi çıktı

Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi, A736BXXU2BVK2 donanım yazılımı sürümü ile birlikte geliyor. Ancak bu güncellemenin içerisinde Kasım 2022 güvenlik yaması yer almıyor, Ekim güvenlik yaması bulunuyor. Güncelleme şu anda Malezya’da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Eğer Galaxy A73 5G cihazınız varsa, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncellemesi kısmına gidip güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirisiniz. Güncellemenin dağıtım süreci ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için arada sırada kontrol etmekte fayda var. Güncellemenin boyutu yüksek olduğundan yüklemek için bir Wi-Fi ağını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

One UI 5.0 güncellemesi beraberinde yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, yeni Android 13 renk paleti, yeni widget'lar gibi bir dizi yeni özellik getiriyor. Bunların yanında güvenlik ve optimizasyon alanında iyileştirmeleri içeren güncelleme yeni uyku modu özelliğini de içermekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A73 için Android 13 güncellemesi başladı