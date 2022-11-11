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    Samsung Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi başladı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesine başladı. Firma, güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor.
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    Galaxy A73 5G Android 13 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A serisini güncellemeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde Samsung, Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G için kararlı Android 13 güncellemesini yayınlamıştı. Bugün ise şirket, kararlı Android 13 güncellemesini Galaxy A73 5G için yayınlamaya başladı.

    Galaxy A73 5G için Android 13 güncellemesi çıktı

    Galaxy A73 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi, A736BXXU2BVK2 donanım yazılımı sürümü ile birlikte geliyor. Ancak bu güncellemenin içerisinde Kasım 2022 güvenlik yaması yer almıyor, Ekim güvenlik yaması bulunuyor. Güncelleme şu anda Malezya’da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor.

    Samsung Galaxy A73 için Android 13 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Eğer Galaxy A73 5G cihazınız varsa, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncellemesi kısmına gidip güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirisiniz. Güncellemenin dağıtım süreci ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için arada sırada kontrol etmekte fayda var. Güncellemenin boyutu yüksek olduğundan yüklemek için bir Wi-Fi ağını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

    One UI 5.0 güncellemesi beraberinde yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, yeni Android 13 renk paleti, yeni widget'lar gibi bir dizi yeni özellik getiriyor. Bunların yanında güvenlik ve optimizasyon alanında iyileştirmeleri içeren güncelleme yeni uyku modu özelliğini de içermekte. 

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