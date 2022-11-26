POCO X5 5G özellikleri netleşiyor: Geri sayım başladı!

POCO X5 5G'nin bazı özellikleri belli oldu
Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz günlerde sızdırılan FCC listesi, akıllı telefonun 4900mAh pil tarafından destekleneceğini bizlere gösterdi. Yeni sızdırılan bilgiler ise, POCO X5 5G'nin selefi ile aynı 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte Snapdragon 778G+ platformundan güç alması beklenen yeni telefon, Android 13 destekli MIUI 13 ve 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panel ile karşımıza çıkabilir.
Kamera tarafında ise POCO X5 5G'nin 16MP selfie, 64MP birincil, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro sensörlerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Henüz akıllı telefon için şirketten resmi bir onay gelmedi ancak sızıntılar yakın bir zamanı işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam