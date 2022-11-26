POCO X5 5G özellikleri netleşiyor: Geri sayım başladı!

Tam Boyutta Gör POCO X3 modeli ile büyük bir satış başarısına imza atan POCO, bu yılın başlarında piyasaya sürülen POCO X4'ün ardından POCO X5 5G için çalışmalara başladı. Kısa süre önce BIS Hindistan ve FCC dahil olmak üzere birden fazla sertifika sitesinde tespit edilen yeni telefon, şimdi de 3C ve IMDA web sitelerinde görüntülendi.

POCO X5 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz günlerde sızdırılan FCC listesi, akıllı telefonun 4900mAh pil tarafından destekleneceğini bizlere gösterdi. Yeni sızdırılan bilgiler ise, POCO X5 5G'nin selefi ile aynı 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte Snapdragon 778G+ platformundan güç alması beklenen yeni telefon, Android 13 destekli MIUI 13 ve 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panel ile karşımıza çıkabilir.

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Kamera tarafında ise POCO X5 5G'nin 16MP selfie, 64MP birincil, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro sensörlerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Henüz akıllı telefon için şirketten resmi bir onay gelmedi ancak sızıntılar yakın bir zamanı işaret ediyor.

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