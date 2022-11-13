Vivo X90 Pro Plus'ın kamerasından çekilen örneklem fotoğraflar sızdırıldı

Vivo yeni amiral gemisi cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu amiral gemisi cihazların en günceli Vivo X90 Pro Plus. Kendisini 9 gün sonra bir tanıtım etkinliğinde özellikleri ile tanıyacağız.

Vivo X90 Pro+ özellikleri netleşiyor: İşlemcisi beli oldu 1 gün önce eklendi

Vivo X90 Pro Plus kamerası nasıl fotoğraflar çekiyor?

Bu modelin en önemli parçası ana kamerası olabilir. Zira 1 inç büyüklüğünde olduğu söylenen Sony IMX 989 isimli sensör Çin menşeli olan X90 Pro Plus'a eşlik edecek. Vivo'nun kendisine ait olan görüntü işleme çipi V2 ISP de söz konusu sensöre güç verecek.

Vivo X90 Pro Plus'ın kamerası tarafından çekilen örneklem görseller şimdiden bu ürünün iPhone 14 Pro Max'e, Huawei Mate 50 Pro'ya ve Samsung S22 Ultra'ya rakip olabileceğini gösteriyor.

Twitter'da sızdırdığı haberlerle tanınan "Universelce" isimli "Ice universe" tarafından yayımlanan örneklem fotoğraflar yukarıda mevcut. Vivo X90 Pro Plus'ın kamerası şimdiden kendisinden söz ettiriyor.

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Vivo X90 Pro Plus kamerası ile örneklem fotoğraflar çekti