Vivo X90 Pro Plus'ın kamerasından çekilen örneklem fotoğraflar sızdırıldı

Vivo X90 Pro Plus kamerası nasıl fotoğraflar çekiyor?
Bu modelin en önemli parçası ana kamerası olabilir. Zira 1 inç büyüklüğünde olduğu söylenen Sony IMX 989 isimli sensör Çin menşeli olan X90 Pro Plus'a eşlik edecek. Vivo'nun kendisine ait olan görüntü işleme çipi V2 ISP de söz konusu sensöre güç verecek.
Vivo X90 Pro Plus'ın kamerası tarafından çekilen örneklem görseller şimdiden bu ürünün iPhone 14 Pro Max'e, Huawei Mate 50 Pro'ya ve Samsung S22 Ultra'ya rakip olabileceğini gösteriyor.
Twitter'da sızdırdığı haberlerle tanınan "Universelce" isimli "Ice universe" tarafından yayımlanan örneklem fotoğraflar yukarıda mevcut. Vivo X90 Pro Plus'ın kamerası şimdiden kendisinden söz ettiriyor.Kaynakça https://www.gizchina.com/2022/11/12/vivo-x90-pro-plus-camera-samples-are-out-its-a-big-threat-to-apple-samsung-huawei-and-pixel-cameras/ https://m.gsmarena.com/here_are_some_sample_photos_captured_with_the_vivo_x90_pro-news-56504.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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