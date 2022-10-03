Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    POCO X5 5G ufukta göründü: Snapdragon 778G+ ile geliyor

    Yakın zamanda POCO X4 serisini piyasaya süren ve akıllı telefon pazarında büyük bir yer kazanan POCO, yakında POCO X5 GT modelini tanıtabilir. Yeni telefon IMEI veritabanında göründü.
    1

    POCO X5 5G ufukta göründü: Neler sunacak?
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında başarılı işlere imza atan POCO, yakında POCO X5 GT modelini duyurabilir. Yeni telefon, model numarasıyla IMEI veritabanında tespit edildi. İşte beklenen özellikler.

    POCO X5 GT neler sunacak?

    IMEI veritabanında yer alan bilgilere göre POCO X5 GT, küresel, Hindistan ve Çin pazarında satışa sunulacak. Bununla birlikte veritabanında yer verilen 22101320G, 22101320I ve 22101320C model numaralarına bakıldığında, burada 22 rakamı = 2022 yılını, 10 rakamı = Ekim ayını ve 13 günü temsil ediyor. Model numaralarının sonunda yer alan G, I ve C harflerinin ise küresel, Hindistan ve Çin pazarlarını ifade ettiğini düşünürsek, yeni telefonun 13 Ekim 2022 tarihinde duyurulacağını söyleyebiliriz. 

    Temel özelliklere gelince, POCO X5 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geleceği bildiriliyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 778G+ platformu tarafından desteklenecek. Böylece yaklaşan akıllı telefonun oyun odaklı bir model olması beklenirken, sorunsuz bir deneyimi beraberinde getirecek.  

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız