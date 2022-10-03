POCO X5 5G ufukta göründü: Snapdragon 778G+ ile geliyor

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Akıllı telefon pazarında başarılı işlere imza atan POCO, yakında POCO X5 GT modelini duyurabilir. Yeni telefon, model numarasıyla IMEI veritabanında tespit edildi. İşte beklenen özellikler.

POCO X5 GT neler sunacak?

IMEI veritabanında yer alan bilgilere göre POCO X5 GT, küresel, Hindistan ve Çin pazarında satışa sunulacak. Bununla birlikte veritabanında yer verilen 22101320G, 22101320I ve 22101320C model numaralarına bakıldığında, burada 22 rakamı = 2022 yılını, 10 rakamı = Ekim ayını ve 13 günü temsil ediyor. Model numaralarının sonunda yer alan G, I ve C harflerinin ise küresel, Hindistan ve Çin pazarlarını ifade ettiğini düşünürsek, yeni telefonun 13 Ekim 2022 tarihinde duyurulacağını söyleyebiliriz.

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Temel özelliklere gelince, POCO X5 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geleceği bildiriliyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 778G+ platformu tarafından desteklenecek. Böylece yaklaşan akıllı telefonun oyun odaklı bir model olması beklenirken, sorunsuz bir deneyimi beraberinde getirecek.

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