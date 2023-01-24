Poco X5 Geekbench'te görüntülendi: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı başarılı modellere imza atan POCO, yakında POCO X4 serisinin halefi olacak POCO X5 5G ve X5 Pro modellerini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak serinin temel modeli POCO X5 5G, kısa bir süre önce seritifka sitelerinde görünmeye başlamıştı. Şimdi de merakla beklenen telefon, Geekbench listelerinde gün yüzüne çıktı.

Poco X5 5G performansı belli oldu

Paylaşılan görüntülere göre Geekbench platformunda Xiaomi 22111317PG model numarasıyla listelenen Poco X5, Snapdragon 695 yonga seti ve 8 GB RAM ve Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünden destek alıyor. Kıyaslama skorlarına gelirsek, platformun tek çekirdek testlerinden 693, çoklu çekirdek testlerinden ise 2.113 puan alan Poco X5, görünüşe göre selefi ile benzer bir performansa sahip olacak.

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Geçmiş sızıntılar, yaklaşan akıllı telefonun Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alacağını söylüyordu. Ancak Geekbench listesi, Poco X5'in Snapdragon 695 yonga seti ile güncellenen bir Redmi Note 12 olacağını doğruluyor. Poco X5 Pro'nun ise Snapdragon 778G işlemci ile Redmi Note 12 Pro Speed modelini temel alması bekleniyor.

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