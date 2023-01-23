Galaxy S23 Ultra, Geekbench Vulkan testlerinde görüntülendi: Apple A16 Bionic'e rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Uzun süredir söylentiler ile gündemde olan Galaxy S23 Ultra, şaşırtıcı bir performans ile Geekbench Vulkan testlerinde görüntülendi. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alan amiral gemisi telefon, iPhone 14 Pro ailesine sıkı bir rakip olabilir.

Galaxy S22'den yüzde 58'e kadar daha hızlı

Bildirilenlere göre Samsung Galaxy S23 Ultra, Android telefonlar için şimdiye kadarki en güçlü entegre grafik birimi olan Qualcomm Adreno 740 ile donatılacak. Son Geekbench kıyaslamalarına göre bu yeni GPU, Vulkan API’sinde 9844 ila 10744 arasında şaşırtıcı bir puana ulaşıyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra, tanıtılmadan satışa çıktı 1 gün önce eklendi

Böylece Galaxy S23 Ultra'nın bir önceki nesil Adreno 730’dan yüzde 58’e kadar daha güçlü entegre grafik birimi ile geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca yeni skorlar, Adreno 740'ın iPhone 14 Pro modellerinde karşımıza çıkan Apple A16 Bionic’i bile geride bırakabileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Snapdragon 8 Gen 1 ve Adreno 730, Samsung tarafından 4 nm 4LPE işlemi kullanılarak üretiliyordu. Ancak Qualcomm, Samsung Foundry'de yaşanan verimlilik sorunları nedeniyle Snapdragon 8 Gen 2'nin üretimini TSMC'ye taşıdı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S23 serisinde TSMC tarafından üretilen çipleri kullanmakla akıllıca bir karar vermiş. Snapdragon 8 Gen 2 ve Adreno 740, Galaxy S23 Ultra için büyük bir satış noktası olabilir.

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Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple A16 Bionic'e rakip olabilir