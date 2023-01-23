Galaxy S23 Ultra, Geekbench Vulkan testlerinde görüntülendi: Apple A16 Bionic'e rakip geliyor

Bildirilenlere göre Samsung Galaxy S23 Ultra, Android telefonlar için şimdiye kadarki en güçlü entegre grafik birimi olan Qualcomm Adreno 740 ile donatılacak. Son Geekbench kıyaslamalarına göre bu yeni GPU, Vulkan API’sinde 9844 ila 10744 arasında şaşırtıcı bir puana ulaşıyor.
Böylece Galaxy S23 Ultra'nın bir önceki nesil Adreno 730’dan yüzde 58’e kadar daha güçlü entegre grafik birimi ile geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca yeni skorlar, Adreno 740'ın iPhone 14 Pro modellerinde karşımıza çıkan Apple A16 Bionic’i bile geride bırakabileceğini gösteriyor.
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....