Tam Boyutta Gör Xiaomi, 6 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte Poco X5 ve Poco X5 Pro akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansman etkinliği öncesinde Snoopytech takma adlı bir kaynak akıllı telefonların Avrupa fiyatlarını internete sızdırdı.

Poco X5 serisinin yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Poco X5'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış temel versiyonunun Avrupa ülkelerinde 269 euro karşılığında satılacağı bildiriliyor. Pro varyantı ise 379 euro'ya mal olacak. Bu fiyata cihazın 8/256 GB'lık varyantı sunulacak.

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Poco X5 serisi hakkında bilinenler

Poco X5 için 6.67 inç 120 Hz AMOLED panel ve 48 + 8 + 2 megapiksel sensörlü üçlü kamera sistemi konuşuluyor. Gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alacak akıllı telefon 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek.

Poco X5 Pro'nun Çinli Redmi Note 12 Pro Speed Edition'ın global versiyonu olacağı söyleniyor. Cihaz 108 megapiksel ana sensöre sahip kamera, 67 watt hızlı şarj destekli pil ve Snapdragon 778G işlemciyle piyasaya sürülecek.

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Poco X5 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı