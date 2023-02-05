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    Anlık Bildirim

    Poco X5 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi yakında piyasaya sürülecek Poco X5 ve Poco X5 Pro için Avrupa fiyatlarını belirledi. Akıllı telefonlar önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.
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    Poco X5 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 6 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte Poco X5 ve Poco X5 Pro akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansman etkinliği öncesinde Snoopytech takma adlı bir kaynak akıllı telefonların Avrupa fiyatlarını internete sızdırdı.

    Poco X5'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış temel versiyonunun Avrupa ülkelerinde 269 euro karşılığında satılacağı bildiriliyor. Pro varyantı ise 379 euro'ya mal olacak. Bu fiyata cihazın 8/256 GB'lık varyantı sunulacak.

    Poco X5 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Poco X5 serisi hakkında bilinenler

    Poco X5 için 6.67 inç 120 Hz AMOLED panel ve 48 + 8 + 2 megapiksel sensörlü üçlü kamera sistemi konuşuluyor. Gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alacak akıllı telefon 33 watt hızlı şarj destekli  5.000 mAh batarya ile gelecek.

    Poco X5 Pro'nun Çinli Redmi Note 12 Pro Speed Edition'ın global versiyonu olacağı söyleniyor. Cihaz 108 megapiksel ana sensöre sahip kamera, 67 watt hızlı şarj destekli pil ve Snapdragon 778G işlemciyle piyasaya sürülecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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