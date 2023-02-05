Poco X5 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Poco X5'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış temel versiyonunun Avrupa ülkelerinde 269 euro karşılığında satılacağı bildiriliyor. Pro varyantı ise 379 euro'ya mal olacak. Bu fiyata cihazın 8/256 GB'lık varyantı sunulacak.
Poco X5 serisi hakkında bilinenler
Poco X5 için 6.67 inç 120 Hz AMOLED panel ve 48 + 8 + 2 megapiksel sensörlü üçlü kamera sistemi konuşuluyor. Gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alacak akıllı telefon 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek.
Poco X5 Pro'nun Çinli Redmi Note 12 Pro Speed Edition'ın global versiyonu olacağı söyleniyor. Cihaz 108 megapiksel ana sensöre sahip kamera, 67 watt hızlı şarj destekli pil ve Snapdragon 778G işlemciyle piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?