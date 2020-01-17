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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor

    Xiaomi'nin alt markası olarak kurulan Poco da Redmi gibi bağımsız bir marka olarak yoluna devam edecek. Büyük ilgi gören Pocophone F1'in devam modeli de yolda.
    5 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor
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    Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Hindistan Başkanı Manu Kumar Jain, Pocophone F1'in devam modelinin yakında tanıtılacağını doğrulayan bir duyuru yaptı.

    Deneyimli yönetici ayrıca, Xiaomi'nin bir parçası olarak kurulan Poco'nun artık bağımsız bir marka olarak faaliyet göstereceğini resmen açıkladı.

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    Benzer bir duyuru bundan bir yıl önce Redmi markasıyla ilgili olarak da yapılmış, ardından bu marka altında çok sayıda akıllı telefon ve aksesuar piyasaya sürülmüştü.

    Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor
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    Artık zamanı geldi

    Manu Kumar Jain konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Poco'yu Xiaomi'nin içinde bir birim olarak oluşturduk, ancak şimdi Poco'nun kendi kimliği var. Xiaomi Pocophone F1'in inanılmaz derecede popüler bir akıllı telefon olduğu kanıtlandı. Poco'nun bağımsız bir marka olarak faaliyet gösterme zamanının geldiğine inanıyoruz."

    Xiaomi Hindistan'ın patronu daha önce yaptığı bir röportajda, Pocophone F1'in halefinin geliştirilmekte olduğunu ve kısa süre içinde piyasaya sürüleceğini onaylamıştı. Poco'nun kendine ait ayrı bir web sitesinin olduğunu da belirtelim.



    https://twitter.com/manukumarjain/status/1218072877775278080 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 5 gün en beğenilen
    Önce Redmi, şimdi de Poco bağımsız oldu. Birkaç seneye Xiaomi markalı cihazların fiyatlarının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Xiaomi premium seviyeye oynayacak gibi.
    Önce Redmi, şimdi de Poco bağımsız oldu. Birkaç seneye Xiaomi markalı cihazların fiyatlarının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Xiaomi premium seviyeye oyna...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    alemburda34 4 gün Relax Relax
    bende mi 8 kullanıyorum yağ gibi akıyor buyrun buda yüklü uygulama sayısı ayrıca 0 reklam.

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    Akbaba89 4 gün Relax Relax
    Adam akıllı yazılım yapsınlar sonra premium olsunlar. Xiaomi kullanıyorum
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    Relax Relax 4 gün Akbaba89
    Miui 11 güncellemesi ile abimin mi 8 cihazı aşırı ağır çalışmaya başladı, en son dayanamadı miui 10'a döndü adam. Xiaomi kullananlar kadar fanboy bir kesim daha yok. Onlara göre Xiaomi sevap kazanmak için telefon üretiyor ve her şeyin en iyisini kullanıyor. Xiaomi arayüzde 7/24 penis büyütme reklamı gösterse bile bu fanboylar telefonlarını savunmaya devam ederler.
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    kreat 5 gün
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    SeKSandDoRT 5 gün

    Bu da demek oluyor ki turp yakında xiaomi markasınada sardıracak ..!
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    smart1978 5 gün
    Bu da demek oluyor ki zamli gelecek :)
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    Relax Relax 5 gün en beğenilen
    Önce Redmi, şimdi de Poco bağımsız oldu. Birkaç seneye Xiaomi markalı cihazların fiyatlarının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Xiaomi premium seviyeye oynayacak gibi.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Conqueror26 5 gün Relax Relax
    Kesinlikle hedef bu. Benim için f/p önemli olduğu için alt markaları almak sıkıntı değil.
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