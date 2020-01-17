Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor

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Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Hindistan Başkanı Manu Kumar Jain, Pocophone F1'in devam modelinin yakında tanıtılacağını doğrulayan bir duyuru yaptı.

Deneyimli yönetici ayrıca, Xiaomi'nin bir parçası olarak kurulan Poco'nun artık bağımsız bir marka olarak faaliyet göstereceğini resmen açıkladı.

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Benzer bir duyuru bundan bir yıl önce Redmi markasıyla ilgili olarak da yapılmış, ardından bu marka altında çok sayıda akıllı telefon ve aksesuar piyasaya sürülmüştü.

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Artık zamanı geldi

Manu Kumar Jain konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Poco'yu Xiaomi'nin içinde bir birim olarak oluşturduk, ancak şimdi Poco'nun kendi kimliği var. Xiaomi Pocophone F1'in inanılmaz derecede popüler bir akıllı telefon olduğu kanıtlandı. Poco'nun bağımsız bir marka olarak faaliyet gösterme zamanının geldiğine inanıyoruz."

Xiaomi Hindistan'ın patronu daha önce yaptığı bir röportajda, Pocophone F1'in halefinin geliştirilmekte olduğunu ve kısa süre içinde piyasaya sürüleceğini onaylamıştı. Poco'nun kendine ait ayrı bir web sitesinin olduğunu da belirtelim.

https://twitter.com/manukumarjain/status/1218072877775278080

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