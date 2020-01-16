Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865

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Samsung'un yakında tanıtılacak olan yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S20 ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. 11 Şubat'ta görücüye çıkacak olan cihazlardan Galaxy S20 5G'nin Geekbench test sonucu da yayınlandı.

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Serinin en alt modeli

Geekbench testine giren Galaxy S20 5G, üç model barındıracak olan serinin 6.2 inç ekran, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga seti ile gelmesi beklenen en alt modeli diyebiliriz. Test sayfası cihazın SM-G981U model numarasına sahip olduğunu, temel bellek yapılandırması olan 12GB RAM ile birlikte Snapdragon 865 yonga seti ile paketlendiğini ortaya koyuyor.

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Geekbench'in tek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 561 ve 2.358 puan aldığı görülen Samsung Galaxy S20 5G modelinin, üretim öncesi bir ünite olduğunu ve piyasaya sürülen cihazın biraz daha farklı bir performans gösterebileceğini de berlitelim. 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı ve 64 MP telefoto lens olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Galaxy S20, 11 Şubat tarihinde şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip ile birlikte tanıtılacak.

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1017905

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