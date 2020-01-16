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    Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtmaya hazırlandığı ve merakla beklenen Galaxy S20 serisinin en alt modeli, Geekbench testinde ortaya çıktı.
    5 gün
    4,7b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865
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    Samsung'un yakında tanıtılacak olan yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S20 ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. 11 Şubat'ta görücüye çıkacak olan cihazlardan Galaxy S20 5G'nin Geekbench test sonucu da yayınlandı.

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    Serinin en alt modeli

    Geekbench testine giren Galaxy S20 5G, üç model barındıracak olan serinin 6.2 inç ekran, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga seti ile gelmesi beklenen en alt modeli diyebiliriz. Test sayfası cihazın SM-G981U model numarasına sahip olduğunu, temel bellek yapılandırması olan 12GB RAM ile birlikte Snapdragon 865 yonga seti ile paketlendiğini ortaya koyuyor.

    Geekbench'in tek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 561 ve 2.358 puan aldığı görülen Samsung Galaxy S20 5G modelinin, üretim öncesi bir ünite olduğunu ve piyasaya sürülen cihazın biraz daha farklı bir performans gösterebileceğini de berlitelim. 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı ve 64 MP telefoto lens olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Galaxy S20, 11 Şubat tarihinde şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip ile birlikte tanıtılacak.



    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1017905 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nick bırakmamışsınız lan 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
    samsung'a 100 gb ram koy yine akmaz o telefon. arayüz optimizasyonu sıfır.
    3 Yanıt Yanıtla +19
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    Sipihrz 5 gün nick bırakmamışsınız lan
    Hocam Samsung S2 felan kullanıyorsunuz sanırım. Bende şu an Note FE var gayet akıcı bir arayüzü var yeni telefonlar daha akıcı olmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    maho2306 5 gün nick bırakmamışsınız lan
    Demo cihaz kullandığınızdan olmasın. Ben su an pro max kullanıyorum note10 plustan geçtim hatta bir tanede 2.hattım için xiaomi note8 pro var açıkçası akıcılık konusunda hepsi aynı. Yeni nesil samsunglarda akıcılık problemi yok arkadaşın dediği gibi siz s2 de bırakmışsınız samsungu. Bu arada xs max 7 ve 8 plusta kullandım ve ilk defa uygulama takılması kitlenmesi gibi problemleri pro max de gördüm. Tabi sürekli değil hafta da 1 ya oluyor ya olmuyor.
    Demo cihaz kullandığınızdan olmasın. Ben su an pro max kullanıyorum note10 plustan geçtim hatta bir tanede 2.hattım için xiaomi note8 pro var açıkçası akıcılık ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Nerd Miner 5 gün
    Türk alıcısının Samsung'a karşı durup çöpsynox işlemciyle bu cihazların burada satılmasına karşı durması lazım.

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    Ö1f1 5 gün
    Samsung marka cep telefonu uzun süredir kullanmıyorum ancak bu konuda optimizasyon diyerek Samsung'a sallamak bence pek iyi niyetli değil. Özellikle dışarıdan bakan birisi olarak gördüğüm kadarıyla S8'den itibaren S serisi çok daha kaliteli bir imaja sahip olmaya başladı.
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    by__metallica 5 gün
    Ram az olmuş. Workstation kurup 20 bilgisayarla bağlanmak isteyen son kullanıcıyı neden hiç düşünmüyorlar ?
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    nick bırakmamışsınız lan 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
    samsung'a 100 gb ram koy yine akmaz o telefon. arayüz optimizasyonu sıfır.
    3 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sipihrz 5 gün nick bırakmamışsınız lan
    Hocam Samsung S2 felan kullanıyorsunuz sanırım. Bende şu an Note FE var gayet akıcı bir arayüzü var yeni telefonlar daha akıcı olmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    onboardx 5 gün nick bırakmamışsınız lan
    Note10 plus kullanıyorum Android 10 ve One Ui2 ile cillop gibi akıyor yazılım.
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    4700 kez okundu.
    4 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S20 5G, geekbench ve
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