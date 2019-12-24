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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pokemon oyunları Facebook platformunda

    Şimdiye kadar Nintendo marka konsollar ve mobil cihazlarda karşımıza çıkan Pokemon oyunları bundan sonra Facebook Gaming sekmesinde de kendisine yer bulacak.
    1 dk.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pokemon oyunları Facebook platformunda
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Pokemon oyunları hitap alanını genişletmeye devam ediyor. Nintendo konsollarının ardından mobil dünyada maceraya başlayan Pokemon şimdi de Facebook platformuna geldi.

    Daha fazla kişiye ulaşacak

    Pokemon karakterinin hak sahibi The Pokemon Company, seriyi daha fazla kişiye açmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirmişti. Facebook tercihi bu anlamda seriyi daha fazla yaygınlaştırabilir.

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    Sosyal ağ devinde global olarak erişime açılan ilk oyun Pokemon Tower Battle oldu. Tower Battle oyununda amaç en yüksek Pokemon kulesini inşa ederek gerçek zamanlı diğer oyunculara üstün gelmek.

    Pokemon Medallion Battle ise daha çok bir kart oyunu. Bu bakımdan kart oyunlarının daha fazla ilgi gördüğü Asya-Pasifik bölgesinde erişime açıldı. Oyunda her ay yeni canavarlar eklenerek en iyi kart destesine sahip olmanız amaçlanıyor.

    Firma Facebook macerası hakkında detaylı bilgiler vermedi ancak gelecek yıl itibariyle en az iki oyunun daha Facebook Gaming sekmesine eklenmesi bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/23/pokemon-games-on-facebook/ Yorum Yaz
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