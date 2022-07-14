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    Disney, Web3 projeleri için Polygon’u destekleyecek

    Blockchain ve kripto para dünyasının popüler şirketlerinden Polygon, Disney'den yatırım alacak. Polygon, Disney Accelerator programına seçildi.                   
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    Polygon, Disney tarafından desteklenecek
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    Ethereum Layer-2 ölçeklendirme platformu Polygon, medya şirketi The Walt Disney Company’nin Web3 teknolojisini temel alan “2022 Disney Accelerator” programına seçildi. Disney’in açıklamasına göre Polygon, dünya çapındaki yenilikçi şirketlerin büyümesini teşvik etmek için tasarlanan Disney’in programına katlan altı şirketten birisi oldu.

    Birçok şirketinin gelecek vizyonlarının bir temsili hâline gelen Web3, artık Disney tarafından da destekleniyor. The Walt Disney Company tarafından yapılan açıklamaya göre; Polygon, Disney‘in yenilikçi şirketlerin büyümesini teşvik etmek için tasarlanmış bir iş ve geliştirme programı olan “Accelerator” programına seçildi.

    Detaylandırmak gerekirse Polygon, Artırılmış Gerçeklik (AR), NFT’ler ve yapay zeka (AI) için de yeni teknolojiler geliştirmek için desteklenecek. Yapılan bu yeni prgoram süresince, katılan her şirket Disney’in üst düzey liderlik ekibinden ve ayrıca özel bir yönetici akıl hocasından rehberlik alacak.

    Disney bu noktada Polygon’u “geliştiricilerin ve işletmelerin Web3 deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan, ölçeklenebilir bir Blockchain ağı” olarak tanımlıyor.

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    juanmata09 8 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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