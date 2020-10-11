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    Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman

    Bilim kurgu hayranlarının şu sıralar gözdesi olan The Expanse'in yeni sezonu önümüzdeki Aralık ayında seyircilerle buluşuyor. Amazon'un paylaştığı ilk uzun fragmanı buradan izleyebilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman
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    Prime Video'nun popüler bilim kurgu dizisi The Expanse beşinci sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken yapımcı Amazon, yeni sezonun ilk fragmanını nihayet paylaştı. Yayınlanan yeni görüntülere bakacak olursak yine heyecan dolu bir sezonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

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    The Expanse'ın beşinci sezonu bir önceki sezondan çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Marco Inaros altında bir araya gelen Kuşak halkı yeni sezonda Dünya ve Mars'a karşı ayaklanıyor. Diğer taraftan Rocinante tayfasının ise birbirlerinden ayrıldığını görüyoruz. Amos Dünya'ya, yetiştiği yer olan Baltimore'a geri dönüyor. Naomi ise oğlunu Marco Inaros'tan kurtarmak için yola çıkıyor. Rocinante'nin Marslıları Bobbie ve Alex ise Kızıl Gezegen'de kendilerini ilginç bir komplonun içerisinde buluyorlar.

    Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman
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    The Expanse dizisi, Daniel Abraham ve Ty Franck'in ortak kalem ismi olan James S. A. Corey'in aynı adlı bilim kurgu roman serisinden uyarlanıyor. Serinin şu anda sekiz kitabı yayınlanmış durumda. Dokuzuncu kitapla birlikte The Expanse sona erecek. Dizide ise her sezon bir kitap uyarlanıyor. Yani en azından bir süre daha diziyi izlemeye devam edeceğiz.

    The Expanse'in ilk üç sezonu SyFy kanalında yayınlanmıştı. Ancak üçüncü sezonun sonlarına doğru SyFy dizinin iptal edildiğini duyurdu. Her şey tam bitti derken Amazon Prime Video, The Expanse'in kurtarıcısı oldu. Dizi şimdi Prime Video'da en iyi günlerini geçiriyor.

    İlk üç bölüm Aralık'ta, geri kalan bölümler haftalık

    Beşinci sezon toplam 10 bölümden oluşuyor. İlk üç bölümü 16 Aralık'ta, geri kalan 7 bölüm ise haftalık olarak yayınlanacak. Sezon şubat ayında sona erecek.

    Prime Video ülkemizde Amazon Prime aboneliğinin parçası olarak hizmet veriyor. Prime aboneliğinin fiyatı sadece 7,90 TL. Bilim kurgu ve uzayı seviyorsanız ve hala The Expanse'i izlemediyseniz bir an önce bu diziye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 21 sa.
    Bedava üyelik varken fırsatı değerlendirelim.
    Yanıtla
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    AnadoluEfes 1 hf.
    Binlerce film ve dizi izlemişimdir bu diziyi ilk kez duyuyorum şimdi ilk bölümünü izlemeye başlayacağım bakalım merak ettim
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    LeonEyes (Mesut E.) 1 hf.
    benimde çok beğendiğim bir seri, tam insan ufkunu açan bir dizi hiç bitmese Bezos amca da seviyormuş diziyi fazlasıyda belki sürdürür uzun süre diziyi.
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    Battlestar Galactica dizisinden sonra en sevdiğim uzay bilim kurgu dizisi oldu. 4. sezon sonrasında daha 5. sezonun çekim aşamasında olduğunu öğrenmem beni biraz üzdü açıkcası. Bu yüzden ve pek spoiler yiyeceğimi düşünmediğimden yıllarca bekletip final sezonunda hepsini tüketirim diye bir planım var.
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    bytradm (adem ademy) 1 hf.
    haber iyi benim gibi hastaları vardır.
    benim gibi beleşçi bile üye olabülü.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Ben Netflix’te izlemiştim şimdi Amazon’da devam ediyorum şu ana kadar izlediğim en akla yatar olabilitesi yüksek uzayda geçen bilim kurgu dizisi.



    Siyasi kısmı ve karışıklığı ise hakikaten diziye ayrı bir gerçekçilik katmış.
    Yanıtla +2
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    MertDrx (Mert L.) 1 hf.
    Genelde bu tip haberlerde itham etmem ama galiba Amazondan reklam aldınız. Farklı yazılarda 4 kez amazon prime fiyatları ve tanıtımı denk geldi de.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. MertDrx
    Aynı düşüncedeyim :) fiyat satırları dizi tanıtımdan daha vurgulu :)
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. MertDrx
    E adamlar biyerden para alacak bi zahmet. Her seferinden para aldınız denmez yahu. Normal yani. Ayrıca benim takip ettiğim bi diziydi ve bu reklam sayesinde haberim oldu fragmandan, ne güzel işte.
    Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. MertDrx
    Amazon hatası bu kadar ucuza yapmış olması herhalde ki devamlı bahsediyoruz. Editör arkadaşın şu torennt sitesinden indirme linki mi verseydi.
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