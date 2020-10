Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman

Tam Boyutta Gör

Prime Video'nun popüler bilim kurgu dizisi The Expanse beşinci sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken yapımcı Amazon, yeni sezonun ilk fragmanını nihayet paylaştı. Yayınlanan yeni görüntülere bakacak olursak yine heyecan dolu bir sezonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

The Expanse'ın beşinci sezonu bir önceki sezondan çok daha farklı bir yapıya sahip olacak. Marco Inaros altında bir araya gelen Kuşak halkı yeni sezonda Dünya ve Mars'a karşı ayaklanıyor. Diğer taraftan Rocinante tayfasının ise birbirlerinden ayrıldığını görüyoruz. Amos Dünya'ya, yetiştiği yer olan Baltimore'a geri dönüyor. Naomi ise oğlunu Marco Inaros'tan kurtarmak için yola çıkıyor. Rocinante'nin Marslıları Bobbie ve Alex ise Kızıl Gezegen'de kendilerini ilginç bir komplonun içerisinde buluyorlar.

The Expanse dizisi, Daniel Abraham ve Ty Franck'in ortak kalem ismi olan James S. A. Corey'in aynı adlı bilim kurgu roman serisinden uyarlanıyor. Serinin şu anda sekiz kitabı yayınlanmış durumda. Dokuzuncu kitapla birlikte The Expanse sona erecek. Dizide ise her sezon bir kitap uyarlanıyor. Yani en azından bir süre daha diziyi izlemeye devam edeceğiz.

The Expanse'in ilk üç sezonu SyFy kanalında yayınlanmıştı. Ancak üçüncü sezonun sonlarına doğru SyFy dizinin iptal edildiğini duyurdu. Her şey tam bitti derken Amazon Prime Video, The Expanse'in kurtarıcısı oldu. Dizi şimdi Prime Video'da en iyi günlerini geçiriyor.

İlk üç bölüm Aralık'ta, geri kalan bölümler haftalık

Beşinci sezon toplam 10 bölümden oluşuyor. İlk üç bölümü 16 Aralık'ta, geri kalan 7 bölüm ise haftalık olarak yayınlanacak. Sezon şubat ayında sona erecek.

Prime Video ülkemizde Amazon Prime aboneliğinin parçası olarak hizmet veriyor. Prime aboneliğinin fiyatı sadece 7,90 TL. Bilim kurgu ve uzayı seviyorsanız ve hala The Expanse'i izlemediyseniz bir an önce bu diziye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

