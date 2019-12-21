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    Popüler bağımsız oyun Superhot, Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store yıl sonuna kadar her gün bir oyun hediye ediyor. Bugünkü ücretsiz oyun da Superhot oldu.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler bağımsız oyun Superhot, Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store'un yıl sonu 'çılgın' ücretsiz oyun kampanyası hızla devam ediyor. Bugün de Steam'in popüler bağımsız yapımlarından olan Superhot ücretsiz oldu. Normal fiyatı 39 TL olan oyunu şimdi herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.  

    2016 yılında çıkışını yapan Superhot, zamanın yalnızca siz hareket ederken hareket ettiği bir birinci şahış nişancı oyunu. İlginç konseptiyle dikkat çeken Superhot oyunseverlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmış ve Steam'in popüler bağımsız oyunları arasına girmişti.

    Oyunun tanıtım yazısı şöyle:

    Dikkatli bir strateji ile ölçüsüz kargaşa arasındaki çizgileri bulanıklaştıran SUPERHOT, zamanın sadece siz hareket ederken hareket ettiği birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. Yenilenen sağlık çubukları yok. Kolay yerlere yerleştirilmiş cephane düşüşü yok. 

    Sayıca az ve silah eksiğiyle tek başınıza ateş etmeniz, kesmeniz ve ağır çekim mermilerden oluşan bir kasırganın içinde manevra yapmak için yenilen düşmanların silahlarını almanız gerekiyor.

    Eşsiz, biçimlendirilmiş grafikleri ile SUPERHOT sonunda FPS türüne yeni ve yıkıcı bir şeyler ekliyor. SUPERHOT'ın parlak, minimalist görsel dili, en önemli şeye odaklanmanıza yardımcı olur: akışkan oyun ve mücadelenin sinematik güzelliği.

    Epic Games Store yıl sonuna özel olarak her gün bir oyunu ücretsiz dağıtıyor. 19-31 Aralık tarihleri arasında toplam 12 oyun ücretsiz verilecek. Superhot üçüncü ücretsiz oyundu. Bundan önceki iki oyun ise Into the Breach ve Towarfall Ascension'dı.

    Superhot'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Superhot, 22 Aralık TSİ 19.00'a kadar ücretsiz olacak. 



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD 13 dk.
    Güzel farklı oyundur tavsiye ederim.
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