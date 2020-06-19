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    Popüler DC oyunu 'Injustice: Gods Among Us' kısa süreliğine ücretsiz oldu!

    31 TL değerindeki popüler dövüş oyunu Injustice: Gods Among Us, kısa bir süreliğine PC, PS4, Xbox 360 ve Xbox One için ücretsiz oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 48 dk.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler DC oyunu 'Injustice: Gods Among Us' kısa süreliğine ücretsiz oldu!
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    DC kahramanlarıyla hazırlanan popüler dövüş oyunu Injustice: Gods Among Us, herkes için ücretsiz oldu. Oyunu Steam, PS Store ve Xbox Store platformlarında şu anda herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kampanya bir hafta boyunca devam edecek.

    İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Injustice: Gods Among us, son 10 yılın en başarılı dövüş oyunlarından birisi olarak biliniyor.  Oyun öncelikle PS3 ve Xbox One için çıkış yapmış sonrasında ise PS4 ve Xbox One'a da gelmişti. Cross-gen döneminin en popüler oyunlarından birisiydi.

    Injustice: Gods Among Us'ın arkasında Mortal Kombat serisinden tanıdığımız NetherRealm Studios ve dövüş oyunlarının efsane isim Ed Boon var. Oyunun hem hikaye modu hem de multiplayer kısmı zamanında büyük övgüler almıştı. Dövüş oyunlarına çok ilginiz olmasa bile en azından hikaye modunu keyifle oynayabilirsiniz.

    NetherRealm-Warner Bros ikilisi ayrıca serinin devam oyunu Injustice 2'yi de 2017 yılında piyasaya sürmüştü. Yeni oyun Injustice 3'ün ise önümüzdeki yıl Mayıs ayı gibi çıkması bekleniyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    2. oyunu bitirmiştim. Senaryo modu da fena değil, ara sahneler falan hoştu. Optimizasyon olarak da iyi bir oyun, öneririm.
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