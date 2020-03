Popüler fantastik seriden uyarlanan Artemis Fowl'un ilk uzun fragmanı

Tam Boyutta Gör

2000'li yılların en popüler fantastik serilerinden birisi olan Artemis Fowl'un ilk film uyarlaması bu yıl sinemaseverlerle buluşuyor. Yapımcı stüdyo Disney, filmin heyecanla beklenen ilk uzun fragmanını nihayet bugün paylaştı. İşte Artemis Fowl'dan yeni görüntüler:

İrlandalı yazar Eoin Colfer'in kaleme aldığı Artemis Fowl serisinden uyarlanan filmde, 12 yaşındaki bir suç dehasının fantastik ve büyüleyici maceralarını izliyoruz. Seriye ismini de veren kahramanımız Artemis Fowl, babasının ani bir şekilde ortadan kaybolmasıyla birlikte kendisini büyük bir suç ailesinin başında buluyor. Artemis, babasını bulmak için çıktığı yolculukta birbirinden ilginç fantastic canavarlarla mücadele edecek.

Serinin hayranlarından tepki var

Disney'in Artemis Fowl filmi şu an için kitap serisinin hayranlarından büyük tepki toplamış durumda. Şikayet edilen epey bir nokta var ancak özellikle Artemis karakteri konusuna yoğunlaşılmış. Baş karakterimiz Artemis, ilk kitapta aslında tam bir kötü adam rolünde. İyilikten çok kötülükleriyle biliniyor. Disney'in film uyarlamasına baktığımızda ise Artemis'in epey bir yumuşatıldığını ve tipik bir baş karaktere dönüştürüldüğünü görüyoruz.

Artemis Fowl serisi toplam sekiz kitaptan oluşan dev bir fantastik evrene sahip. Eoin Colfer, serinin ilk kitabını 2002 yılında yayınlamıştı. Sonrasında kısa sürede seri tüm dünya büyük bir popülariteye de ulaştı. Ayrıca Türkiye'de çevirileri yayınlandı. Artemis Fowl, kendi türünde genellikle Harry Potter ile karşılaştırılıyor.

Disney'in Artemis Fowl filminde yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh'ı (Murder on the Orient Express) görüyoruz. Filmin senaryosu ise Michael Goldenberg (Green Lantern), Conor McPherson (The Eclipse) ve Adam Kline tarafından hazırlanıyor.

Artemis Fowl, 29 Mayıs 2020'de gösterime girecek.

