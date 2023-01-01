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    Popüler hava durumu uygulaması Dark Sky, kullanıcılarına veda etti

    iPhone kullanıcılarının favori hava durumu uygulaması Dark Sky, iOS App Store'dan kaldırılmıştı. Apple, 1 Ocak tarihi itibarıyla uygulamayı tamamen sonlandırdı. 
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    apple dark sky ios uygulaması kapatıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone’un en çok indirilen hava durumu uygulamalarından Dark Sky, 1 Ocak 2023 itibarıyla kullanıcılarına veda etti. Popüler hava durumu uygulaması, Eylül ayında App Store’dan kaldırılmıştı, artık yüklü telefonlarda da çalışmayacak.

    Apple, Mart 2020’de Dark Sky’ı satın almıştı; sonrasında uygulamanın sevilen özelliklerini kendi hava durumu uygulamasına ekledi. Şirket, Aralık 2022 başında Dark Sky kullanıcıları için bir sonraki yağış, sonraki 10 gün için saatlik tahminler, yüksek çözünürlüklü radar haritaları, şiddetli hava durumu bildirimleri dahil geniş bilgi sunan Hava Durumu uygulamasının kullanımına ilişkin bilgiler içeren bir destek dokümanı paylaşmıştı.

    Kullanıcıların Dark Sky’ın sevilen özelliklerini Hava Durumu uygulamasında kullanabilmeleri için cihazlarını iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura’ya güncellemeleri gerekiyor.

    Apple, 31 Mart 2023’te üçüncü parti hava durumu uygulamaları için Dark Sky’ın API’sını kapatacak, onun yerine kendi WeatherKit API’sini sunacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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