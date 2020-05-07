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    Popüler korku oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa süreliğine Android’de ücretsiz

    Birkaç saati kalan korku temalı Boris and the Dark Survival oyunu göz alıcı grafikleri ve sürükleyici hikayesiyle türün sevenlerini ekran başına toplayacak.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Popüler korku oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa süreliğine Android’de ücretsiz
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    Çizgi roman esintili Bendy oyunları ile tanıdığımız Joey Drew Studios’un diğer bir beğenilen korku temalı oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa bir süreliğine sadece Google Play mağazasında ücretsiz hale geldi.

    Boris and the Dark Survival neler sunuyor?

    Boris and the Dark Survival aslında Bendy karakterinin yardımcısı olan Boris The Wolf karakterine ayrı bir oyun yapılması fikri sonucunda doğdu. Oyun tepeden bakışla oynanıyor ve nesne bulmaya dayanıyor.

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    Oldukça etkileyici grafikleri olan oyunda Boris olarak elinizdeki fenerle terk edilmiş bir çizgi roman stüdyosunu araştırıyorsunuz. Nesneleri bulmaya çalışırken yorulduğunuzu gösteren ekranın sağındaki mürekkep seviyesinin bitmemesi gerek. Aksi takdirde mürekkep şeytanı sizi yakalıyor. Bu yüzden mürekkep takviyelerini de toplamanız gerekiyor.

    Bölümlerin her seferinde yeniden oluşturulduğu Boris and the Dark Survival oldukça eğlenceli zamanlar vadediyor. Oyun birkaç saat içerisinde yeniden paralı hale gelecek.

    Boris and the Dark Survival Boris and the Dark Survival Boris and the Dark Survival Boris and the Dark Survival Joey Drew Studios Inc. Oyunlar $0.99 463.7 MB

    Boris and the Dark Survival Boris and the Dark Survival Boris and the Dark Survival Boris and the Dark Survival Joey Drew Studios Macera Oyunları ₺5,29 144M



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Geç kalınmış bir haber bir şekilde denerim ama
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