Popüler korku oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa süreliğine Android’de ücretsiz

Çizgi roman esintili Bendy oyunları ile tanıdığımız Joey Drew Studios’un diğer bir beğenilen korku temalı oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa bir süreliğine sadece Google Play mağazasında ücretsiz hale geldi.

Boris and the Dark Survival neler sunuyor?

Boris and the Dark Survival aslında Bendy karakterinin yardımcısı olan Boris The Wolf karakterine ayrı bir oyun yapılması fikri sonucunda doğdu. Oyun tepeden bakışla oynanıyor ve nesne bulmaya dayanıyor.

Oldukça etkileyici grafikleri olan oyunda Boris olarak elinizdeki fenerle terk edilmiş bir çizgi roman stüdyosunu araştırıyorsunuz. Nesneleri bulmaya çalışırken yorulduğunuzu gösteren ekranın sağındaki mürekkep seviyesinin bitmemesi gerek. Aksi takdirde mürekkep şeytanı sizi yakalıyor. Bu yüzden mürekkep takviyelerini de toplamanız gerekiyor.

Bölümlerin her seferinde yeniden oluşturulduğu Boris and the Dark Survival oldukça eğlenceli zamanlar vadediyor. Oyun birkaç saat içerisinde yeniden paralı hale gelecek.

