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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor

    Remedy'nin sevilen oyunu Control konsolların ardından şimdi de PC için Game Pass'e ekleniyor. Microsoft, oyunun 21 Ocak'ta Game Pass PC kütüphanesinde erişilebilir olacağını duyurdu.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor
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    Remedy Entertainment'ın popüler oyunu Control bu hafta Game Pass PC kullanıcılarının da beğenisine sunuluyor. Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamaya göre oyun 21 Ocak itibarıyla Game Pass PC'ye eklenmiş olacak.

    Control aslında ilk olarak geçtiğimiz ay konsol Game Pass'e eklenmişti. Oyunun PC kullanıcılarına sunulmaması biraz tepki toplamıştı ancak şimdi nihayet bu sorun çözüldü. Biraz gecikmeli de olsa artık bu hafta itibarıyla Game Pass PC kullanıcıları da Control'un keyfini çıkarabilecek.

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    Bilim kurgu temalı üçüncü şahıs aksiyon/macera oyunu olan Control, 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. İnovatif oyun mekanikleri, üstün görselliği ve etkileyici atmosferiyle büyük beğeni toplayan oyun, 2019'un en iyi oyunları arasında yer almayı başardı ve Game Awards'ta da Yılın Oyunu kategorisinde aday gösterildi. Control'u daha önce oynama fırsatı yakalayamadıysanız şimdi tam fırsatı.

    Xbox Game Pass şu anda ülkemizde PC ve konsol tarafında aylık 30 TL gibi uygun bir fiyata sahip. Servisin Avrupa ve ABD gibi ülkelerdeki fiyatı 10 dolar/10 euro, yani Microsoft gayet iyi bir bölgesel fiyatlandırma uyguluyor. PC için Game Pass, Xbox için Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerinin hepsini kapsayan Game Pass Ultimate aboneliği ise aylık 45 TL fiyata sahip.

    Game Pass konsol tarafında ayrıca EA Play servisini de içeriyor. EA Play, PC için Game Pass'e de eklenecek ancak Microsoft Store'daki entegrasyon sıkıntıları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Microsoft, 2021 yılı içerisinde EA Play'in PC Game Pass'e ekleneceğini söyledi.



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    9 saat önce
    trustrank

    wqe

    23 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
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    FUGULER (Furkan ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    max payne 4 gelsin be remedy bu arada game pass tarzı abonelikler özellikle bizler için bulunmaz nimet
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    crazywinner3 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyun, oynayın oynatın
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