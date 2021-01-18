Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor

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Remedy Entertainment'ın popüler oyunu Control bu hafta Game Pass PC kullanıcılarının da beğenisine sunuluyor. Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamaya göre oyun 21 Ocak itibarıyla Game Pass PC'ye eklenmiş olacak.

Control aslında ilk olarak geçtiğimiz ay konsol Game Pass'e eklenmişti. Oyunun PC kullanıcılarına sunulmaması biraz tepki toplamıştı ancak şimdi nihayet bu sorun çözüldü. Biraz gecikmeli de olsa artık bu hafta itibarıyla Game Pass PC kullanıcıları da Control'un keyfini çıkarabilecek.

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Bilim kurgu temalı üçüncü şahıs aksiyon/macera oyunu olan Control, 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. İnovatif oyun mekanikleri, üstün görselliği ve etkileyici atmosferiyle büyük beğeni toplayan oyun, 2019'un en iyi oyunları arasında yer almayı başardı ve Game Awards'ta da Yılın Oyunu kategorisinde aday gösterildi. Control'u daha önce oynama fırsatı yakalayamadıysanız şimdi tam fırsatı.

Xbox Game Pass şu anda ülkemizde PC ve konsol tarafında aylık 30 TL gibi uygun bir fiyata sahip. Servisin Avrupa ve ABD gibi ülkelerdeki fiyatı 10 dolar/10 euro, yani Microsoft gayet iyi bir bölgesel fiyatlandırma uyguluyor. PC için Game Pass, Xbox için Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerinin hepsini kapsayan Game Pass Ultimate aboneliği ise aylık 45 TL fiyata sahip.

Game Pass konsol tarafında ayrıca EA Play servisini de içeriyor. EA Play, PC için Game Pass'e de eklenecek ancak Microsoft Store'daki entegrasyon sıkıntıları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Microsoft, 2021 yılı içerisinde EA Play'in PC Game Pass'e ekleneceğini söyledi.

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