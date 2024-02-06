Microsoft, Xbox’ın “PlayStation’lı” geleceği hakkında daha fazla detay paylaşacak

Xbox’ın geleceği
Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, X'te yaptığı açıklamada, “Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz. Önümüzdeki hafta için Xbox'ın geleceğine yönelik vizyonumuz hakkında sizlerle daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle beklediğimiz bir iş güncellemesi etkinliği planlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.” ifadelerini kullandı.
Microsoft'un aslında bu iş güncellemesini PS5 ve Nintendo Switch için Hi-Fi Rush duyurusuyla birlikte bu ayın sonlarına doğru planladığı söyleniyordu. Ve nitekim bu söylentiler de doğru çıktı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demiştik ve görünüşe göre Microsoft’un Xbox cephesinde büyük bir yangın var. Yazılım devi bu yangını doğru şekilde kullanarak oyun tarafından elde ettiği geliri yeni planlarla çok daha büyütebilir. Ancak Xbox markasının bu hamlelerden olumsuz etkilenmesi de olası.
68,7 milyar dolara satın alınan Activision Blizzard’ın sadece Xbox’a oyun yapması için alınmış olmayacağını herkes söylüyordu. Dolayısıyla bir noktada Xbox’ta bir şeyler değişecekti ve o değişim başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.