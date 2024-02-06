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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox’ın “PlayStation’lı” geleceği hakkında daha fazla detay paylaşacak

    Son dönemlerde Microsoft’un Xbox oyunlarının PlayStation'a getireceği söylendi. Şimdi ise Phil Spencer, önümüzdeki hafta Xbox’ın geleceği hakkında daha fazla detay paylaşacaklarını söyledi.
    Microsoft, Xbox’ın geleceği hakkında daha fazla detay paylaşacak Tam Boyutta Gör
    Son birkaç günde iyiden iyiye gürleşen bir iddia var: Microsoft, Xbox’a özel olan oyunları PlayStation 5 ve Nintende Switch’te yayınlayacak. Bu sürecin Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves ile başlayarak Indiana Jones ve Starfield ile devam etmesi bekleniyor. Şimdi ise Microsoft, Xbox hayranları için sızıntılar ve belirsizliklerle geçen bir hafta sonunun ardından önümüzdeki hafta Xbox'ın geleceğini ana hatlarıyla açıklamaya hazırlanıyor.

    Xbox’ın geleceği

    Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, X'te yaptığı açıklamada, “Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz. Önümüzdeki hafta için Xbox'ın geleceğine yönelik vizyonumuz hakkında sizlerle daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle beklediğimiz bir iş güncellemesi etkinliği planlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

    Microsoft'un aslında bu iş güncellemesini PS5 ve Nintendo Switch için Hi-Fi Rush duyurusuyla birlikte bu ayın sonlarına doğru planladığı söyleniyordu. Ve nitekim bu söylentiler de doğru çıktı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demiştik ve görünüşe göre Microsoft’un Xbox cephesinde büyük bir yangın var. Yazılım devi bu yangını doğru şekilde kullanarak oyun tarafından elde ettiği geliri yeni planlarla çok daha büyütebilir. Ancak Xbox markasının bu hamlelerden olumsuz etkilenmesi de olası.

    68,7 milyar dolara satın alınan Activision Blizzard’ın sadece Xbox’a oyun yapması için alınmış olmayacağını herkes söylüyordu. Dolayısıyla bir noktada Xbox’ta bir şeyler değişecekti ve o değişim başlamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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