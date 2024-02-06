Microsoft, Xbox’ın “PlayStation’lı” geleceği hakkında daha fazla detay paylaşacak

Tam Boyutta Gör Son birkaç günde iyiden iyiye gürleşen bir iddia var: Microsoft, Xbox’a özel olan oyunları PlayStation 5 ve Nintende Switch’te yayınlayacak. Bu sürecin Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves ile başlayarak Indiana Jones ve Starfield ile devam etmesi bekleniyor. Şimdi ise Microsoft, Xbox hayranları için sızıntılar ve belirsizliklerle geçen bir hafta sonunun ardından önümüzdeki hafta Xbox'ın geleceğini ana hatlarıyla açıklamaya hazırlanıyor.

Xbox’ın geleceği

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, X'te yaptığı açıklamada, “Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz. Önümüzdeki hafta için Xbox'ın geleceğine yönelik vizyonumuz hakkında sizlerle daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle beklediğimiz bir iş güncellemesi etkinliği planlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

Microsoft'un aslında bu iş güncellemesini PS5 ve Nintendo Switch için Hi-Fi Rush duyurusuyla birlikte bu ayın sonlarına doğru planladığı söyleniyordu. Ve nitekim bu söylentiler de doğru çıktı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demiştik ve görünüşe göre Microsoft’un Xbox cephesinde büyük bir yangın var. Yazılım devi bu yangını doğru şekilde kullanarak oyun tarafından elde ettiği geliri yeni planlarla çok daha büyütebilir. Ancak Xbox markasının bu hamlelerden olumsuz etkilenmesi de olası.

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68,7 milyar dolara satın alınan Activision Blizzard’ın sadece Xbox’a oyun yapması için alınmış olmayacağını herkes söylüyordu. Dolayısıyla bir noktada Xbox’ta bir şeyler değişecekti ve o değişim başlamış durumda.

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