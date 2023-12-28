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    Popüler seri tamamlanıyor: Vivo X100s özellikleri ortaya çıktı

    Vivo, satış rekoru kıran Vivo X100 ve X100 Pro'nun ardından Vivo X100s modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 2024'ün ilk çeyreğinde duyurulması beklenen X100s'in özellikleri ortaya çıktı.
    Vivo X100s özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında tanıtılan Vivo X100 ve X100 Pro, ilk satışta markaya 1 milyar yuan kazandırarak büyük başarı elde etmişti. Bu iki telefon, MediaTek’in en güçlü işlemcisi Dimensity 9300 ile geliyor ve kavisli kenarlı OLED ekrana sahip. Seriye daha uygun fiyatlı olacağı söylenen bir model daha geliyor; Vivo X100s.

    Vivo X100s beklenen özellikler

    Vivo X100s, diğer modellerin aksine düz ekranla gelecek. Telefon, 6.78 inç, 1.5k çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan BOE 8T OLED ekrana sahip olacak. X100s’in işlemcisi de Dimensity 9300 olacak. Telefona 5000 mAh batarya güç verecek ancak hızlı şarj desteği 80w mı 120w mı henüz belli değil. Kamera tarafında, üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz. OIS özellikli 50MP Sony IMX920 ana kamera, Samsung JN1 sensörünü taşıyan ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom yapabilen 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto lens, üçlü kamera sistemini oluşturuyor. Ön kamera hakkında bilgi yok ancak 32MP olacağı yönünde söylentiler var.

    Vivo X100 Pro Plus geliyor

    Vivo’nun X100 Pro Plus olarak adlandıracağı bir modeli de piyasaya sürmesi bekleniyor. X100 Pro+, serinin en üst modeli olacak ve 200x dijital yakınlaştırma sağlayan 200MP periskop telefoto lensle gelmesi bekleniyor.

    Vivo'nun 2024 ilk çeyreğinde Çin'de Vivo X100s modelini tanıtması bekleniyor. X100 Pro+ ise bu modelle birlikte çıkabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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