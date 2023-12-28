Popüler seri tamamlanıyor: Vivo X100s özellikleri ortaya çıktı

Vivo X100s beklenen özellikler
Vivo X100s, diğer modellerin aksine düz ekranla gelecek. Telefon, 6.78 inç, 1.5k çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan BOE 8T OLED ekrana sahip olacak. X100s’in işlemcisi de Dimensity 9300 olacak. Telefona 5000 mAh batarya güç verecek ancak hızlı şarj desteği 80w mı 120w mı henüz belli değil. Kamera tarafında, üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz. OIS özellikli 50MP Sony IMX920 ana kamera, Samsung JN1 sensörünü taşıyan ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom yapabilen 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto lens, üçlü kamera sistemini oluşturuyor. Ön kamera hakkında bilgi yok ancak 32MP olacağı yönünde söylentiler var.
Vivo X100 Pro Plus geliyor
Vivo’nun X100 Pro Plus olarak adlandıracağı bir modeli de piyasaya sürmesi bekleniyor. X100 Pro+, serinin en üst modeli olacak ve 200x dijital yakınlaştırma sağlayan 200MP periskop telefoto lensle gelmesi bekleniyor.
Vivo'nun 2024 ilk çeyreğinde Çin'de Vivo X100s modelini tanıtması bekleniyor. X100 Pro+ ise bu modelle birlikte çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.