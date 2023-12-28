Popüler seri tamamlanıyor: Vivo X100s özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Kasım ayında tanıtılan Vivo X100 ve X100 Pro, ilk satışta markaya 1 milyar yuan kazandırarak büyük başarı elde etmişti. Bu iki telefon, MediaTek’in en güçlü işlemcisi Dimensity 9300 ile geliyor ve kavisli kenarlı OLED ekrana sahip. Seriye daha uygun fiyatlı olacağı söylenen bir model daha geliyor; Vivo X100s.

Vivo X100 ve X100 Pro satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk 1 ay önce eklendi

Vivo X100s beklenen özellikler

Vivo X100s, diğer modellerin aksine düz ekranla gelecek. Telefon, 6.78 inç, 1.5k çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan BOE 8T OLED ekrana sahip olacak. X100s’in işlemcisi de Dimensity 9300 olacak. Telefona 5000 mAh batarya güç verecek ancak hızlı şarj desteği 80w mı 120w mı henüz belli değil. Kamera tarafında, üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz. OIS özellikli 50MP Sony IMX920 ana kamera, Samsung JN1 sensörünü taşıyan ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom yapabilen 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto lens, üçlü kamera sistemini oluşturuyor. Ön kamera hakkında bilgi yok ancak 32MP olacağı yönünde söylentiler var.

Vivo X100 Pro Plus geliyor

Vivo’nun X100 Pro Plus olarak adlandıracağı bir modeli de piyasaya sürmesi bekleniyor. X100 Pro+, serinin en üst modeli olacak ve 200x dijital yakınlaştırma sağlayan 200MP periskop telefoto lensle gelmesi bekleniyor.

Vivo'nun 2024 ilk çeyreğinde Çin'de Vivo X100s modelini tanıtması bekleniyor. X100 Pro+ ise bu modelle birlikte çıkabilir.

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