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    Rapor: Porsche, elektrikli 911'in katı hal pilleri için QuantumScape ile çalışıyor

    Ortaya çıkan yeni raporlar, Porsche'un tamamen elektrikli bir 911 geliştirmeye odaklandığını ve araçta yer vermesi muhtemel katı hal pilleri için QuantumScape ile çalışacağını gösteriyor.
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    Porsche 911'in katı hal pilini QuantumScape geliştirebilir
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    Otomobil sektöründe elektrifikasyon süreçleri hız kazanmaya devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Porsche, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikle elektrikli araçlarla alakalı gelecek planlarını açıklamıştı. Ortaya çıkan yeni bilgiler, Alman araç üreticisinin elektrikli 911'in pilleri için Amerikan  QuantumScape ile çalışacağını gösteriyor.

    Katı hal pilli Porsche 911

    Bu ayın ortalarında Porsche, geçtiğimiz yıla dair gelir raporlarının paylaşıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında konuşan şirketin CEO'su Oliver Blume, şirket tarihinde bir ilk olarak 2021 yılı içerisinde 300 binin üzerinde araç teslim etmeyi başardıklarını söyledi. Teslim edilen araçların 41.296 tanesini tamamen elektrikli Taycan oluşturdu.

    Blume ayrıca 2030'da satılacak tüm yeni araçlar arasında tamamen elektrikli araçların payını %80'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Ortaya çıkan yeni bilgiler tamamen elektrikli Porsche 911 için Volkswagen Group ve QuantumScape arasında bir çalışma gerçekleşebileceğini gösteriyor.

    Raporlar, Porsche 911'in en azından bir düzeyde katı hal pillerle güçlendirilecek elektrikli bir versiyonunu geliştirmek için çalışmaların başladığını bildiriyor. ABD'li katı hal pil üreticisi Quantumscape'in aracın katı hal pillerinin tedariki konusunda ilk aday olmasının ardında Volkswagen Group'un şirketin hissedarları arasında yer alması gösteriliyor.

    Katı hal pillerinin elektrikli araçlarda kullanılan mevcut pillere kıyasla daha güvenli olması, daha uzun menziller sunması ve daha hızlı şarja imkan tanıması gibi birçok avantajı bulunuyor ancak hala uygulanabilirliği konusunda bazı şüpheler devam ediyor.

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    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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