Porsche Cayenne'e Kardeş Geliyor: Cajun

Porsche'nin model yelpazesindeki en önemli modellerden biri tabiki Cayenne. Cayenne'in bu müthiş başarısından etkilenen VAG yetkilileri tasarım olarak Cayenne'e benzer ancak boyut olarak daha küçük bir SUV modeli hazırlamak için kolları sıvadılar.

Ayrıntıları konusunda hiçbir bilgi olmasa da aracın tam anlamıyla küçük bir Cayenne olacağı ve fiyatlarının ise 40000 Euro civarından başlayacağı belirtiliyor. Aracın piyasaya çıkmasıyla birlikte VAG, çok da fazla arge çalışması yapmadan önemli bir modele sahip olacak ve finansal yönden önemli bir adım atmış olacak. VAG orta vadede Porsche'nin satışlarını ikiye katlayarak 150.000 adede çıkarmak istiyor. Audi Q5'i temel alması ve 2015'te çıkması beklenen bebek SUV bu planda önemli bir rol oynayacak.

Cajun'un 3 veya 5 kapı olacağı hakkında spekülasyonlar devam etse de son çıkan bir resim Cajun'un büyük ihtimalle 3 kapılı olacağını bizlere gösteriyor.