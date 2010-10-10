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Porsche Cayenne'e Kardeş Geliyor: Cajun

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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32
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Porsche Cayenne'e Kardeş Geliyor: Cajun
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Porsche'nin model yelpazesindeki en önemli modellerden biri tabiki Cayenne. Cayenne'in bu müthiş başarısından etkilenen VAG yetkilileri tasarım olarak Cayenne'e benzer ancak boyut olarak daha küçük bir SUV modeli hazırlamak için kolları sıvadılar.

Ayrıntıları konusunda hiçbir bilgi olmasa da aracın tam anlamıyla küçük bir Cayenne olacağı ve fiyatlarının ise 40000 Euro civarından başlayacağı belirtiliyor. Aracın piyasaya çıkmasıyla birlikte VAG, çok da fazla arge çalışması yapmadan önemli bir modele sahip olacak ve finansal yönden önemli bir adım atmış olacak. VAG orta vadede Porsche'nin satışlarını ikiye katlayarak 150.000 adede çıkarmak istiyor. Audi Q5'i temel alması ve 2015'te çıkması beklenen bebek SUV bu planda önemli bir rol oynayacak.

Cajun'un 3 veya 5 kapı olacağı hakkında spekülasyonlar devam etse de son çıkan bir resim Cajun'un büyük ihtimalle 3 kapılı olacağını bizlere gösteriyor.

Porsche Cayenne'e Kardeş Geliyor: Cajun
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Porsche Cayenne'e Kardeş Geliyor: Cajun
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the enemy 9 yıl
donanımhaber olmuş otohaber :)
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Şahbaba 9 yıl
Hayır o değil de bir ara VAG Cayenne ve Panamera üretimini durduracak bunlar başarısız modeller denmiyor muydu? Öyle haberler dolaşıyordu ortalıkta.
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:::biohazard::: 9 yıl

the enemy

donanımhaber olmuş otohaber :)





hayır konu dışı olmuş otomobil genel olacak...
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El Cazador 9 yıl
Beğendim açıkçası keşke burada da 40.000 € olsa.
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Roland Deschain 9 yıl
Nereye 40.000...

Anlaşılan bu araba birçok arkadaşın aklını almış, vergileri unutturmuş.
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séquestre 9 yıl
40.000 euro olsa burda herkesin altında olur bundan bir tane.
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Einstein 9 yıl
Fiyat Avrupa fiyatı beyler heyecan yapmayın.
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Eskiler 9 yıl
Porsche 911 çizgisinden sapmaz sıktı artık valla dersiniz yeni modeller çıkarıncada Porsche Porsche'likten çıktı dersiniz,

Memnun edilmek zor,

alın size özünü yitirmemiş Porsche


911 Speedster

Porsche'in geçmişte büyük başarılar kazanan 911 Speedster modeli, yeni çehresi ve üstün yetenekleriyle otomobilseverleri büyülüyor.Araç geleneğe sadık kalıyor ve yine Porsche’nin ikonik arkadan motorlu spor otomobilinin mevcut üstü açık versiyonunu temel alıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Fleetwood1991 9 yıl
VW Tiguan ve Q5'ten sonra bunun çıkması pek şaşırtmadı beni.

Bir ara söylentiler yayılmıştı, Touareg/Cayenne platformunu kullanan bir Lamborgihini Suv...Lambo Rambo adı altında...Çok ilginç olurdu, RM002 günlerine geri dönüş...
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funkmaster 9 yıl
Cajun demişken, One Stop Coffee'nin Cajun Tavuklu Salata'sı çok güzeldir. Denemeyenlere tavsiye ederim. Güneri söz sende...
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Polemik 9 yıl
Güneri aşırı zenginlikten sınırsız çizildi, feyk de alamıyor.

Telefondan ulaşmayı dene bence.
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