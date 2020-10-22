Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici

Yaklaşık 6 yıldır Porsche Design firması ile ortaklık yapan ve sınırlı üretim akıllı telefonlar geliştiren Huawei bu yılı da es geçmiyor. Baskılara rağmen firma özel bir Porsche Design telefonu daha üretti.

Porsche Design Huawei Mate 40 RS özellikleri ve fiyatı

Porsche Design Huawei Mate 40 RS modeli seriden biraz farklılaşan bir tasarıma sahip. Yine 6.76 inçlik 90Hz kavisli OLED ekran kullanılıyor ancak ön ve arka kısımlarda Porsche Design çizgilerini görmek mümkün. Arka kısımda ise sekizgen bir kamera yuvası tasarımı yer alıyor. Ayrıca açıklamalar da dikine doğru uzamış.

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5nm sürecindeki Kirin 9000 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 512GB UFS 3.1 depolama kapasitesi yer alıyor. NM kart yuvası ile depolama arttırılabiliyor.

Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde RYYB ana sensör, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli 3x telefoto sensör, 8MP çözünürlüğünde 10x periskop sensör ve 20MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 3D ToF ve 13MP çözünürlüğünde sensör mevcut.

32-bit/384kHz stereo hoparlör, 4400mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 5W tersine kablosuz şarj, WiFi 6, IP68 dayanıklılık sertifikası gibi özellikleri olan Porsche Design Huawei Mate 40 RS modeli 2300 Avro fiyat etiketine sahip.

Tam Boyutta Gör

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_40_rs_porsche_design-10551.php

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