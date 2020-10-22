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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici

    Huawei Mate 40 Pro+ modelini temel alan Porsche Design Huawei Mate 40 RS versiyonu 512GB depolama belleği artısı ve çekici bir dış tasarımı ile üst seviye fiyat etiketine sahip.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici

    Yaklaşık 6 yıldır Porsche Design firması ile ortaklık yapan ve sınırlı üretim akıllı telefonlar geliştiren Huawei bu yılı da es geçmiyor. Baskılara rağmen firma özel bir Porsche Design telefonu daha üretti.

    Porsche Design Huawei Mate 40 RS özellikleri ve fiyatı

    Porsche Design Huawei Mate 40 RS modeli seriden biraz farklılaşan bir tasarıma sahip. Yine 6.76 inçlik 90Hz kavisli OLED ekran kullanılıyor ancak ön ve arka kısımlarda Porsche Design çizgilerini görmek mümkün. Arka kısımda ise sekizgen bir kamera yuvası tasarımı yer alıyor. Ayrıca açıklamalar da dikine doğru uzamış.

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    5nm sürecindeki Kirin 9000 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 512GB UFS 3.1 depolama kapasitesi yer alıyor. NM kart yuvası ile depolama arttırılabiliyor.

    Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde RYYB ana sensör, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli 3x telefoto sensör, 8MP çözünürlüğünde 10x periskop sensör ve 20MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 3D ToF ve 13MP çözünürlüğünde sensör mevcut.

    32-bit/384kHz stereo hoparlör, 4400mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 5W tersine kablosuz şarj, WiFi 6, IP68 dayanıklılık sertifikası gibi özellikleri olan Porsche Design Huawei Mate 40 RS modeli 2300 Avro fiyat etiketine sahip.

    Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici
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    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_40_rs_porsche_design-10551.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 13 sa.
    Bu sefer olmamış sanki tasarım, Her ne kadar kişisel zevkler olsa'da önceki modellerdeki sürümler daha çekici ve güzeldi sanki.
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    joven 16 sa.
    Güzel tasarım
    Yanıtla +2
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    Hacishakir 17 sa. yeni yorumcu
    2 ipon parası
    Yanıtla +1
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    basartenk (basar tenk) 17 sa.
    iğrenç
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    por favor (ssena arıkuşu) 17 sa.
    Mitralyöz mübarek.
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    th9 18 sa.
    berbat
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    TITAN (S K) 18 sa.
    boş haber kim alıyor bunları ya çok görmemişçe
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    White Water 18 sa.
    Çirkin.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 18 sa.
    Saçma
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