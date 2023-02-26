Nokia G22 parçalarını değiştirmek çok kolay: İşte değiştirme süreleri!

Tam Boyutta Gör Son dönemde elektronik cihazlarda çevreye daha az zarar verecek şekilde malzemeler kullanıldığını görüyoruz. Geri dönüştürülebilir plastik veya sürdürülebilir ormanlardan elde edilen bu malzemeler tüketici tarafında da farkındalık oluşturuyor.

Nokia G22 akıllı telefon modeli de buna uyum sağlamış. Arka kapağında yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzeme ve kutusunda da FSC Mix sürdürülebilir ormanlardan elde edilmiş materyaller ile doğal kaynaklarının tüketimini azaltmaya çalışıyor.

Nokia G22 özellikleri ve fiyatı

6.52 inçlik HD+ 90Hz ekran

Unisoc T606 (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)

4GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5050mAh batarya, 20W hızlı şarj

179 Avro

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Nokia G22 akıllı telefon modelinin diğer bir avantajı da tamir edilme kolaylığı. iFixit ile iş birliği yapan Nokia, çok basit araçlarla parçaları değiştirebilmenizi sağlıyor. Bir SIM iğnesi, gitar penası ve tornavida ile ekranı değiştirmek 20 dakika, bataryayı değiştirmek ise 5 dakika sürüyor. iFixit kendi araç paketini ve rehberi de ekstra olarak sağlayacak. Ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu ve kenarda parmak izi okuyucunun olduğunu da belirtelim.

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