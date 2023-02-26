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    Nokia G22 parçalarını değiştirmek çok kolay: İşte değiştirme süreleri!

    Nokia G22 akıllı telefon modeli sürdürülebilir malzemeler ile çevre dostu olmaya çalışırken sadece 20 dakikada ekranı değiştirebilme imkânını kullanıcıya veriyor. 
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    Nokia G22 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde elektronik cihazlarda çevreye daha az zarar verecek şekilde malzemeler kullanıldığını görüyoruz. Geri dönüştürülebilir plastik veya sürdürülebilir ormanlardan elde edilen bu malzemeler tüketici tarafında da farkındalık oluşturuyor.

    Nokia G22 akıllı telefon modeli de buna uyum sağlamış. Arka kapağında yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzeme ve kutusunda da FSC Mix sürdürülebilir ormanlardan elde edilmiş materyaller ile doğal kaynaklarının tüketimini azaltmaya çalışıyor.

    Nokia G22 özellikleri ve fiyatı

    • 6.52 inçlik HD+ 90Hz ekran
    • Unisoc T606 (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)
    • 4GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5050mAh batarya, 20W hızlı şarj
    • 179 Avro

    Nokia G22 akıllı telefon modelinin diğer bir avantajı da tamir edilme kolaylığı. iFixit ile iş birliği yapan Nokia, çok basit araçlarla parçaları değiştirebilmenizi sağlıyor. Bir SIM iğnesi, gitar penası ve tornavida ile ekranı değiştirmek 20 dakika, bataryayı değiştirmek ise 5 dakika sürüyor. iFixit kendi araç paketini ve rehberi de ekstra olarak sağlayacak.  Ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu ve kenarda parmak izi okuyucunun olduğunu da belirtelim.

    Nokia G22 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 19 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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