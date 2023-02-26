Nokia G22 parçalarını değiştirmek çok kolay: İşte değiştirme süreleri!

Nokia G22 akıllı telefon modeli de buna uyum sağlamış. Arka kapağında yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzeme ve kutusunda da FSC Mix sürdürülebilir ormanlardan elde edilmiş materyaller ile doğal kaynaklarının tüketimini azaltmaya çalışıyor.
Nokia G22 özellikleri ve fiyatı
- 6.52 inçlik HD+ 90Hz ekran
- Unisoc T606 (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)
- 4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5050mAh batarya, 20W hızlı şarj
- 179 Avro
Nokia G22 akıllı telefon modelinin diğer bir avantajı da tamir edilme kolaylığı. iFixit ile iş birliği yapan Nokia, çok basit araçlarla parçaları değiştirebilmenizi sağlıyor. Bir SIM iğnesi, gitar penası ve tornavida ile ekranı değiştirmek 20 dakika, bataryayı değiştirmek ise 5 dakika sürüyor. iFixit kendi araç paketini ve rehberi de ekstra olarak sağlayacak. Ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu ve kenarda parmak izi okuyucunun olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.