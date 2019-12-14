Porsche ve Lucasfilm, Star Wars'ın yeni uzay gemisini birlikte tasarladı

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Porsche pahalı spor arabalarıyla ünlü olabilir. Ancak görünen o ki Alman otomobil üreticisinin yetenekleri bu dünya ile sınırlı değil. Porsche ve Lucasfilm, yaklaşan Star Wars: Rise of Skywalker filminde kullanılan Tri-Wing S-91 Pegasus uzay gemisini tasarladı.

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Porsche modellerinin esintilerini taşıyor

Tri-Wing S-91 Pegasus gerçekte Porsche otomobillerde bulunan bazı unsurların yer aldığı 5 metre uzunluğunda bir uzay gemisi modeli. Şikretin baş tasarımcısı Michael Mauer'a göre bu uzay gemisinin tasarımı, Star Wars film serisi ile uyumlu bir şekilde tasarlandı ve aynı zamanda Porsche otomobillerdeki stil ve oranlarla net benzerlikler taşıyor.

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Geminin kabini ve genel şekli Porsche 911'den esintiler taşıyor ve ön taraftaki far kümeleri ve hava girişlerinin tasarımında ise şirketin elektrikli modeli Taycan örnek alınmış. İçteki spor koltuklar 918 Spyder modelinin takliti olurken, arka kısımda ise Porcshe modellerindeki ışık çubuğu yer alıyor. Uzay gemisi ile ilgili geniş bilgilerin ise bu ay sonunda düzenlenecek olan Star Wars: Rise of Skywalker prömiyerinde sergileneceği belirtildi.

https://techcrunch.com/2019/12/13/porsche-and-lucasfilm-co-designed-a-new-starfighter-for-the-star-wars-universe/