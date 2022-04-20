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Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birkaç tanesini yapan Valve, kendine bu kadar çok popülerlik ve para kazandıran oyunları geride bırakmakla biliniyor. Valve hayranları çok uzun süredir Half-Life 3, Team Fortress 3, Left 4 Dead 3 ve Portal 3 istiyor ancak firma, bu konuda bir çalışma yapmıyor. Görünüşe göre oyun üzerinde çalışanlar da yeni oyuların gelmesini bekliyor.

Erik Wolpaw, Portal 3 üzerinde çalışmak istiyor

Oldukça sevilen Portal ve Portal 2’nin ortak yazalarından olan Erik Wolpaw, Valve’ın Portal 3 üzerinde çalışmasını istiyor. Kiki Talkz podcastinde konuşan Wolpaw, hala gençken Portal 3 üzerinde çalışmak istediğini belirtti. Ayrıca Wolpaw, hayranları Gabe Newell’a e-posta yollama konusunda teşvik etti. Wolpaw, Portal 3’ün Valve’a oldukça para kazandıracağına da inanıyor.

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Valve, her ne kadar kendi markalarını terk etse de firma, son yıllarda yeniden oyun geliştirmeye ilgi gösteriyor. Half-Life Alyx ile hayranları mutlu eden firma, geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için Portal ve Portal 2’yi de duyurmuştu. Ayrıca Valve’da çalışan bir tasarımcı, şirketin birden fazla oyun üzerinde aktif olarak çalıştığını da belirtmişti. Bakalım Valve, sevilen oyun markalarını canlandırmaya devam edecek mi.

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Portal yazarı Erik Wolpaw, Portal 3’ün üzerinde çalışmak istiyor