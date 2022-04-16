Microsoft, oynaması ücretsiz oyunlara reklam eklemeyi düşünüyor

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Son yıllarda oyun sektörünü bir servis alarak ele alan ve Xbox Game Pass ile milyonlarca oyuncunun beğenisini toplayan Microsoft, tartışma konusu olacak bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Ücretsiz oyunlara reklam mı eklenecek?

Business Insider’dan gelen bilgilere göre Microsoft, oynaması ücretsiz Xbox oyunları içerisinde reklam panoları açmayı planlıyor. Microsoft’un planı ile reklam vermek isteyen markalar, oyunların içerisinde sanal reklam panosu alabilecek. Reklamların, oyun içerisindeki panolar dışında karakterlere veya diğer elementlere yayılıp yayılmayacağı bilinmiyor ancak Microsoft, reklamların oyun deneyimini bozmasını istemiyor.

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Microsoft, bu teknoloji üzerinde araştırmasını sürdürüyor ancak Business Insider, reklam panoların bu yaz sonunda görebileceğimizi belirtiyor. Microsoft, gelen iddiaları yalanlamadı veya doğrulamadı ancak Microsoft sözcüsü Microsoft’un hem geliştiricilerin hem de oyuncular deneyimini geliştirmek için çalıştığını belirtti. Son yıllarda popülerliği artan oynaması ücretsiz oyunlarda reklam görmek oyuncuların canını sıkabilir, umarız Microsoft pek can sıkıcı olmayan bir sistem geliştirebilir.

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Microsoft, ücretsiz oyunlara reklam eklemeyi düşünüyor