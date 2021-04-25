Pratt & Whitney: "Türklerin F-35 programından çıkarılması, motor maliyetlerini artıracak"

Türkiye, Ortak Mutabakat Zabtı ile 2002 yılında ortak üretici olarak katıldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'ndan (JSF) 21 Nisan 2021 tarihinde resmi olarak çıkarılmış ve sürecin sebebi olarak ise ülkemizin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi gösterilmişti.
Ayrıca Bkz. "MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı"
Hayata geçtiği günden itibaren sorunlarla boğuşan ve ortaya çıkan üretim maliyetleri nedeniyle sık sık eleştirilen proje kapsamında bu kez de uçakların motorunu üreten Pratt & Whitney’den bir açıklama geldi. Şirketin Askeri Motorlar Başkanı Matthew Bromberg yaptığı konuşmada Türkiye'nin projeden çıkarılmasına bağlı olarak, savaş uçaklarında kullanılan F135 motorunun maliyetinin artacağını belirtti.İlginizi Çekebilir Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Bromberg, Türk şirketlerin yaklaşık 3 bin parçadan oluşan F135-PW-100 motorunun 188 parçasını ürettiğini, yaşanan son gelişmenin ardından Türkiye’den alınan parçaların yüzde 75’ini kendilerinin ve yeni tedarikçilerin üreteceğini duyurdu. Bromberg’e göre geri kalan yüzde 25’lik açık ise yıl sonuna kadar giderilecek.
Bazıları, en kritik parçalardı
Türkiye’nin ürettiği parçalar için “Bunlar, motorun en kritik parçalarından bazılarını oluşturuyordu. Türk tedarikçiler, söz konusu parçaları yüksek kalitede ancak düşük maliyetle üretiyordu” diyen Bromberg, bu sebeple motor maliyetinin yüzde 3 oranında artacağına dikkat çekti. Yaklaşık 11 milyon dolara mal olan her bir uçak motoru için bu artış 330 bin dolar gibi bir tutara denk geliyor.
Türk şirketler, F-35’ler için toplamda 817 adet gövde parçası da üretiyordu. Bunlardan 814 tanesinin başka tedarikçiler tarafından üretilmeye başlandığını söyleyen Lockheed Martin'in F-35 Üretiminden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Greg Ulmer ise iniş takımı ve orta gövde gibi bazı parçaların 2022 yılının Mart ayına kadar Türkiye tarafından üretilmeye devam edeceğini belirtti.
Türkiye, JSF programı kapsamında ilk etapta 100 adet konvansiyonel kalkış ve iniş (CTOL) yapabilen F-35A varyantı almayı taahhüt etmişti.
https://www.defensenews.com/air/2021/04/23/turkeys-removal-from-f-35-program-to-cause-hike-in-engine-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Elbette projenin zaman içinde çok sekteye uğraması ve sürecin uzaması,artan ekstra maliyetler proje içinde olan tüm ülkelerinde canını sıkıyordu.Uçağın en önemli testleri bitirilmeden ilk üretim uçaklar bazı ülkelere verildi ancak bu seferde bazı uçakların bu testleri geçmeden zorlu farklı hava şartlarında düşmesi ve Almanya'da rutin uçuş eğitimi sırasında uçağın görünmez mod testlerinde radarlarda görünüyor olması gibi skandal bazı gelişmeler üretici frima lockhead martinide zora soktu.
Son pandemi sürecindede aksayan üretim bantları iyice durma noktasına gelincede 2020 de söz verilen üretim adetlerin çok altında kalındı.
Bazı araştırmacı yazarlar için F35 büyük bir hayal kırıklığı oldu.Motorlarında çıkan problemler ve yazılım noktasındaki eksiklikler sürekli spekülasyona sebeb oldu.En son kritik seviyedeki zorlu testleri geçtiğimiz mart ayında yapılacakdı ve ekim ayına yine ertelendi.Proje içindeki ülkelerde artan maliyetlerden çok şikayetçi olmaya başladı.ABD meclisindeki bazı senatör ve ordu mensuplarıda F35 projesini "sonu belli olmayan ve sürekli para emen bir kara delik" olarak nitelendiriyor.Uzmanlara göre stabil bir F35 için 2030 yılından önce görmek çok mümkün olmadığı gibi projede yer alan ülkelerinde talep ettikleri adetlerin tam ellerine geçmesi 2035-40 yılları arasına kadar sarkma yapacak.İngiltere bu persfektifte talep ettikleri 130 adet F35 uçağın 100 adedini iptal ettiğide söyleniyor.