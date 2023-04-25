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    Son kale yıkıldı: Amazon Prime ücretine yüzde 400 zam geldi!

    Oldukça uzun bir süre boyuna aylık ücretini koruyan Amazon Prime’ın ücretinde değişiklik yapıldı. Yeni Amazon Prime ücreti ciddi bir artış görmüş olsa da halen oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
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    Amazon Prime yüzde 400 zamlandı! İşte yeni abonelik ücreti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon’un sunmuş olduğu Amazon Prime abonelik hizmeti Türkiye’de zamlandı. Geçtiğimiz aylarda Prime abonelik fiyatları diğer ülkelerde de artış göstermişti ancak bu zamlar Türkiye’ye yansımamıştı. Şimdi ise artık “son kale” yıkıldı diyebiliriz. İşte yeni Amazon Prime fiyatı:

    Amazon Prime fiyatı zamlandı

    Amazon Prime yüzde 400 zamlandı! İşte yeni abonelik ücreti Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime abonelik fiyatı bilindiği üzere Türkiye’de sadece 8 TL idi. Çok kısa bir süre önce yapılan güncelleme ile Prime abonelik fiyatı 8 TL’den 39 TL’ye yükseltildi. Fiyat artışı ise neredeyse yüzde 400 seviyesinde. Prime ücreti fiyat bakmaksızın ciddi bir artış görmüş olsa da halihazırda sunmuş olduğu faydalar göz önüne alındığında rakiplerinden çok daha uygun bir fiyata sahip durumda.

    Yeni Amazon Prime ücreti halihazırda yeni abonelik almak isteyenler için aktif edilmiş durumda. Eğer Prime abonesi değilseniz ilk ay ücretsiz, sonraki aylarda 39 TL ücret ile hizmete abone olunabiliyor. Yeni ücretin mevcut aboneler için hangi tarihten itibaren geçerli olacağı bilgisi ise şimdilik mevcut değil.

    Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Bunun yanında Prime aboneleri aynı zamanda Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Ek olarak abone olanlar her ay Prime Gaming üzerinden ücretsiz oyunlar veya League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile, Wild Rift gibi pek çok oyun için ek içerikler alabiliyor. Tüm bunların yanında Amazon’un sahibi olduğu Twitch üzerinde her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya da abone olunabiliyor. Twitch demişken, Prime ücretinin artmasının ardından platformdaki abonelik ücretlerinde de bir atış beklenebilir.

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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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