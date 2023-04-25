Son kale yıkıldı: Amazon Prime ücretine yüzde 400 zam geldi!

Amazon Prime fiyatı zamlandı
Yeni Amazon Prime ücreti halihazırda yeni abonelik almak isteyenler için aktif edilmiş durumda. Eğer Prime abonesi değilseniz ilk ay ücretsiz, sonraki aylarda 39 TL ücret ile hizmete abone olunabiliyor. Yeni ücretin mevcut aboneler için hangi tarihten itibaren geçerli olacağı bilgisi ise şimdilik mevcut değil.
Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Bunun yanında Prime aboneleri aynı zamanda Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Ek olarak abone olanlar her ay Prime Gaming üzerinden ücretsiz oyunlar veya League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile, Wild Rift gibi pek çok oyun için ek içerikler alabiliyor. Tüm bunların yanında Amazon’un sahibi olduğu Twitch üzerinde her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya da abone olunabiliyor. Twitch demişken, Prime ücretinin artmasının ardından platformdaki abonelik ücretlerinde de bir atış beklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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