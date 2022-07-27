PS Plus abonelerine Ağustos 2022’de verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Resmileşti: Oyunlar resmi olarak geçtiğimiz dakikalarda açıklandı. Detayları buradaki haberde bulabilirsiniz.
Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Ağustos 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı.
Sızdırılan bilgi Dealabs'ten geliyor ki kendileri artık düzenli bir şekilde her ay oyunları sızdırıyor. Bu yüzden oyunların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlar resmi olarak bu akşam, yani 27 Temmuz'da açıklanacak ve 2 Ağustos'ta da erişime açılacak. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.
Ağustos 2022 Ps Plus Oyunları
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS5, PS4)
- Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)
- Little Nightmares (PS4)
Oyunların görsellerini de aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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