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    PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu

    Aralık ayı boyunca ücretsiz dağıtılacak olan PS Plus oyunları indirmeye sunuldu. Bu ay toplam değerleri 325 TL olan üç oyun PS4 ve PS5 kullanıcılarını bekliyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation Plus Aralık 2020 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunları ücretsiz veriliyor. Ayrıca Bugsnax oyunu da PS5 kullanıcıları için hala indirilebilir durumda. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Worms serisinin battle royale temalı yeni oyunu Worms Rumble bugün çıktığı gibi PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıldı. 109 TL değerindeki yepyeni bir oyunu doğrudan kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. 

    Diğer taraftan Just Cause 4 ise bu ayın yüksek bütçeli AAA yapımı olarak dikkat çekiyor. Just Cause serisi açık dünyasında oyunculara sunduğu özgürlüklerle biliniyor. Serinin son yapımı olan Just Cause 4 da genel anlamıyla oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

    Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax 4 Ocak'a kadar indirilebilir olacak.

    PS5 ve PS5 

    • Just Cause 4 (PS4 ve PS5)
    • Rocket Arena (PS4 ve PS5)
    • Worms Rumble (PS4 ve PS5)
    • Bugsnax (PS5)


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Wormsu symbianlı nokia da çok oynardım. Bi bakarız ona.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) koçari
    Oyun şimdi 3D oldu. Serideki ilk 3D oyun. Steam'de 32 TL, Playstation Store'da 109 TL.

    Bu Playstation sahiplerine sağlam kazık atıyorlar ama.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    325 TL demiş ama indirimle 100 TL altına alınır bu oyunlar just cause işe yarar bunların arasından
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