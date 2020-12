PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu

İlginizi Çekebilir

PS Plus Aralık 2020 oyunları açıklandı

PlayStation Plus Aralık 2020 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunları ücretsiz veriliyor. Ayrıca Bugsnax oyunu da PS5 kullanıcıları için hala indirilebilir durumda. Dört oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Worms serisinin battle royale temalı yeni oyunu Worms Rumble bugün çıktığı gibi PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıldı. 109 TL değerindeki yepyeni bir oyunu doğrudan kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Diğer taraftan Just Cause 4 ise bu ayın yüksek bütçeli AAA yapımı olarak dikkat çekiyor. Just Cause serisi açık dünyasında oyunculara sunduğu özgürlüklerle biliniyor. Serinin son yapımı olan Just Cause 4 da genel anlamıyla oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax 4 Ocak'a kadar indirilebilir olacak.

PS5 ve PS5

Just Cause 4 (PS4 ve PS5)

Rocket Arena (PS4 ve PS5)

Worms Rumble (PS4 ve PS5)

Bugsnax (PS5)

