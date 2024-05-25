Oynamak için son günler: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı

PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı
Kaçıranlar için PS Plus kütüphanesi, her ay yeni eklenen ve çıkan oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Buna göre Mayıs ayında Sony, Horizon Zero Dawn Complete Edition ve birden fazla Final Fantasy oyunu da dahil olmak üzere platformdan 25’ten fazla oyunu kaldırmıştı. Şimdi bu liste yeniden güncellendi ve 18 Haziran'a kadar 12 oyun daha kütüphaneden ayrılıyor.
Plus Extra kütüphanesinden ayrılacak oyunlar şu şekilde olacak;
PS Plus Extra
- Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)
- DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)
- Dodgeball Academia (PS4)
- Grand Theft Auto V (PS5, PS4)
- Indivisible (PS4)
- Monster Jam Steel Titans (PS4)
- MotoGP 23 (PS5, PS4)
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)
- The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)
- The Wild at Heart (PS4)
- Unturned (PS4)
PS Plus Premium
- Baja: Edge of Control HD (PS4)
Kaçıranlar için 21 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklendi. Bu oyunlar arasında Watch Dogs, The LEGO Movie 2 Videogame, Cat Quest II, Cat Quest, Stranded: Alien Dawn, The Settlers: New Allies, Crime Boss: Rockay City, The Sims 4 City Living, Deceive Inc ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.