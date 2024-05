Oynamak için son günler: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör PlayStation Plus Extra'nın kütüphane sayfasında, bildiğiniz gibi oynamak için son şans adlı bir bölüm yer almakta. Bu bölüm ise yakın zamanda platformdan ayrılacak oyunları bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu liste güncellendi ve PS Plus kütüphanesinden kalkacak yeni oyunlar belli oldu. Bunlar arasında GTA 5 başta olmak üzere 12 oyun yer alıyor.

PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı

Kaçıranlar için PS Plus kütüphanesi, her ay yeni eklenen ve çıkan oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Buna göre Mayıs ayında Sony, Horizon Zero Dawn Complete Edition ve birden fazla Final Fantasy oyunu da dahil olmak üzere platformdan 25’ten fazla oyunu kaldırmıştı. Şimdi bu liste yeniden güncellendi ve 18 Haziran'a kadar 12 oyun daha kütüphaneden ayrılıyor.

Plus Extra kütüphanesinden ayrılacak oyunlar şu şekilde olacak;

PS Plus Extra

Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Indivisible (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

MotoGP 23 (PS5, PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Unturned (PS4)

PS Plus Premium

Baja: Edge of Control HD (PS4)

PS Plus Nisan 2024 oyunları! Extra ve Premium 4 gün önce eklendi

Kaçıranlar için 21 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklendi. Bu oyunlar arasında Watch Dogs, The LEGO Movie 2 Videogame, Cat Quest II, Cat Quest, Stranded: Alien Dawn, The Settlers: New Allies, Crime Boss: Rockay City, The Sims 4 City Living, Deceive Inc ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Süre dolmadan: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı!