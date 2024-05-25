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    Oynamak için son günler: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı

    PS Plus'a veda edecek yeni oyunlar açıklandı. Grand Theft Auto 5 ve diğer birçok oyun, Haziran 2024'te PlayStation Plus Oyun Kataloğu'ndan ayrılıyor. İşte liste...  
    Süre dolmadan: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus Extra'nın kütüphane sayfasında, bildiğiniz gibi oynamak için son şans adlı bir bölüm yer almakta. Bu bölüm ise yakın zamanda platformdan ayrılacak oyunları bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu liste güncellendi ve PS Plus kütüphanesinden kalkacak yeni oyunlar belli oldu. Bunlar arasında GTA 5 başta olmak üzere 12 oyun yer alıyor. 

    PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı

    Kaçıranlar için PS Plus kütüphanesi, her ay yeni eklenen ve çıkan oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Buna göre Mayıs ayında Sony, Horizon Zero Dawn Complete Edition ve birden fazla Final Fantasy oyunu da dahil olmak üzere platformdan 25’ten fazla oyunu kaldırmıştı. Şimdi bu liste yeniden güncellendi ve 18 Haziran'a kadar 12 oyun daha kütüphaneden ayrılıyor. 

    Plus Extra kütüphanesinden ayrılacak oyunlar şu şekilde olacak;

    PS Plus Extra

    • Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)
    • DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)
    • Dodgeball Academia (PS4)
    • Grand Theft Auto V (PS5, PS4)
    • Indivisible (PS4)
    • Monster Jam Steel Titans (PS4)
    • MotoGP 23 (PS5, PS4)
    • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)
    • The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)
    • The Wild at Heart (PS4)
    • Unturned (PS4)

    PS Plus Premium

    • Baja: Edge of Control HD (PS4)

    Kaçıranlar için 21 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 13 yeni oyun eklendi. Bu oyunlar arasında Watch Dogs, The LEGO Movie 2 Videogame, Cat Quest II, Cat Quest, Stranded: Alien Dawn, The Settlers: New Allies, Crime Boss: Rockay City, The Sims 4 City Living, Deceive Inc ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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